ضعف سینمای بومی و استانی/۱۰۰۰ سالن سینما تحویل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی عصر چهارشنبه در نشست با هنرمندان مازندران با اشاره به اینکه اگر سیاستگذاری‌ها به سمت سینماهای بومی و استانی می‌رفت اکنون شاهد بازدهی اقتصادی خوبی بودیم، از مازندران به عنوان سرزمین بزرگ در عرصه سینما یاد کرد.

وی با بیان اینکه خانواده سینما از طیف‌های مختلفی تشکیل شده است، گفت: برخی از این طیف‌ها تاکنون دیده نشده‌اند زیرا در پی تمرکز در تهران بودیم.

خزاعی با عنوان اینکه زیرساخت‌های سینما در استان‌ها خوب نیست، گفت در مازندران نیز در یکی از شهرها ۵ سالن سینما داشتیم و برخی تعطیل شده است.

وی شماره سالن‌های سینمایی را در زمان شروع فعالیت خود در این سازمان ۵۷۰ سالن ذکر کرد و گفت: این میزان طی دو سال اخیر افزایش یافته است.

رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان اینکه با وجود سینماگران و هنرمندان برجسته باید بیش از هزار سالن سینما در کشور داشته باشیم، گفت: همچنین میزان تولید آثار فیلم‌های کوتاه به بیش از ۵۰۰۰ اثر در سال است.

وی شماره سینماهای فعال در استان مازندران را ۲۴ سالن بیان کرد و گفت: با این حال ۱۳ شهر استان سینما ندارند و اگر پیمانکار خصوصی داشته باشیم کمک می‌کنیم تا مجتمع‌های فرهنگی هنری به سالن‌های سینما تبدیل شود.

معاون وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی با بیان اینکه تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بیش از هزار سالن سینما در کشور تحویل داده می‌شود، گفت: طی دو سال بیش از ۲۰۰ سالن سینما افتتاح شده است.

وی تخصیص اعتبار برای ساخت سینما در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را از جمله اولویت‌ها و برنامه‌ها بیان کرد و گفت: در حوزه امکانات سینما نیز دو سال گذشته هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال برای تجهیزات سینمای جوان اختصاص پیدا کرد.

خزاعی با اشاره به فعالیت تشکل‌های صنفی گفت: منتظر تصویب آئین نامه‌های این تشکل‌ها در استان‌ها هستیم و برای تقویت آنها باید برنامه‌ریزی و حمایت شود.

وی با اظهار اینکه ۷۰ درصد بودجه در سینمای جوان در استان‌ها اختصاص می‌یابد، گفت: ۳۰ درصد اعتبارات مرکز گسترش سینمای تجربی نیز برای استان‌ها در نظر گرفته شده است.

وی یکی از ضعف‌های استان‌ها را در حوزه سینما تهیه کننده بیان کرد.