وضع معیشت مردم اولویت اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدیاری نماینده ادوار مجلس پس از ثبت نام به عنوان نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حضور خبرنگاران گفت: ضمن عرض تسلیت به خاطر شهادت رئیس جمهور و همراهان بنده نماینده مجلس یازدهم بودم و در دوره انتخابات مجلس دوازدهم با رویش ۳۰ درصدی رأی توانستم اقبال عمومی رو در منطقه خود داشته به آرا را سمت و سوی خودم داشته باشم و این افتخاری است و خداوند از این جهت شاکرم اولین انتخابات ریاست جمهوری نیز احساس تکلیف کرده و شرکت کردم.
وی افزود: وضعیت معیشت مردم جز اولویتهایی است که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند و بنده احساس میکنم امروز هر کس که احساس وظیفه کند و برای خدمترسانی و وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شود، یکی از مواردی که میتواند به طور جدی مورد توجه واقع شود، امر معیشت است.
نماینده سابق مجلس اظهار کرد: بنده به عنوان شهرستان، یکی از نمایندگان شهرستان از صفر تا صد این ماجرا را تجربه کردم و برای آن مصداق دارم و این میتواند به کمک کشور آمده و به جهت کمک خدمترسانی به مردم به ویژه در تراز ملی عمل کند.
ویادامه داد: بنده تجربه ۲۵ سال کار حقوقی را دارم. همانطور که در اکثر موارد شما واقف هستید که در اکثر کشورهای پیشرفته در مسند ریاست جمهوری افراد حقوقدان و مسلط به مسائل قانونی و حقوقی حضور دارند که میتواند بسیار کمک کننده باشد.
این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری اذعان کرد: من افتخار دارم که در عرصه حقوق و در مقام قضاوت و وکالت و هم علم آموزی و تدریس در دانشگاه در خدمت دوستان باشم.
وی ادامه داد: با توجه به تجربه گرانبهایی که در اختیار بنده و سایر نمایندگان مناطق کم برخوردار است، مردم متوقع هستند که از تلاشها و تجربههای نمایندگان استفاده کنند و بنده این تجربه را در اختیار دارم میطلبد که یک راهکار مناسب در جهت حل مشکلات مردم داشته باشیم.
محمدیاری گفت: در حوزه بینالملل باید بگویم، بنده زمان رأی اعتماد به وزرای دکتر رئیسی بود صحبت کردم و گفتم که در حوزه بین الملل باید اقتدار داشته و فعال بوده و با حکمت حرکت کنیم و دچار هیجان نشویم.
وی با اشاره به اصحاب رسانه ادامه داد: شما به عنوان اصحاب رسانه وظیفه بسیار مهمی دارید. امانت دار هستید زیرا در یک فضای مجازی رها چارچوبها از سوی برخی رهایت نمیشود و اگر یک خبرنگار به درستی به وظیفه خود عمل کند قطعاً کمتر دچار آسیب خواهیم شد.
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