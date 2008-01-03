قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت فلزات گرانبها در بازارهای جهانی شد.

براین اساس، سرمایه گذاران برای مصون ماندن از تورم ناشی از افزایش قیمت نفت، اقدام به خرید فلزات گرانبها کردند که همین امر موجب افزایش قیمت این اقلام در بازارهای جهانی شد.

قیمت طلا در بازارهای جهانی به 850 دلار در هر اونس رسید که از سال 1980 تاکنون بی سابقه است. قیمت طلا و پلاتین در بازارلندن افزایش کم سابقه ای یافت.

قیمت هر اونس طلا در بازار لندن با 56/5 دلار افزایش (معادل 7/0 درصد) به 11/863 دلار رسید. همچنین قیمت پلاتین در بازار لندن با 7 دلار افزایش (معادل نیم درصد) به یک هزارو 50/549 دلار در هر اونس رسید.