دهقان رای داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان جهت شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با حضور در حسینیه ارشاد رأی خود را به صندوق انداخت.

مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری جمعه ۸ تیر ماه برگزار شد بر اساس اعلام وزارت کشور در مرحله اول ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رأی اخذ شده که مسعود پزشکیان ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ رأی و سعید جلیلی ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ به مرحله دو انتخابات راه یافتند.

در این مرحله آقایان مسعود پزشکیان با کد انتخاباتی ۲۲ و سعید جلیلی با کد انتخاباتی ۴۴ با هم رقابت می‌کنند. رأی‌گیری در حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی انجام می‌شود.