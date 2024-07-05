  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۵ تیر ۱۴۰۳، ۹:۰۷

در حسینیه ارشاد؛

دهقان رای داد

دهقان رای داد

حسین دهقان با حضور در حسینیه ارشاد رای خود را به صندوق انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان جهت شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با حضور در حسینیه ارشاد رأی خود را به صندوق انداخت.

مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری جمعه ۸ تیر ماه برگزار شد بر اساس اعلام وزارت کشور در مرحله اول ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رأی اخذ شده که مسعود پزشکیان ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۱ رأی و سعید جلیلی ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ به مرحله دو انتخابات راه یافتند.

در این مرحله آقایان مسعود پزشکیان با کد انتخاباتی ۲۲ و سعید جلیلی با کد انتخاباتی ۴۴ با هم رقابت می‌کنند. رأی‌گیری در حدود ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی انجام می‌شود.

کد مطلب 6156838
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه