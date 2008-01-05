اولین دوره آموزش معرق شیشه در کردستان برگزار می شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: این رشته بسیار قدیمی که دارای تاریخچه ای هزار ساله است از هنرهای گوتیک محسوب می شود و از لحاظ تکنیکی و بصری هماهنگی خاصی با چینیهای ایرانی دارد.

علی فعله گری بیان داشت: در گذشته هنرمندان با بهره گیری از این هنر و استفاده از نقوش اصیل سنتی جعبه های جواهرات، درب و پنجره، سقف کاذب، کف پوش ها نوری اروسی زیبایی را خلق کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: توجه جوانان به یادگیری این هنر در کردستان چشم گیر بوده و ظرف ماه گذشته آثار یکی از هنرمندان این عرصه تحت عنوان "شیشه در فضای داخل" در قالب یک نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار گرفت که با استقبال بسیار خوب علاقمندان و مردم هنر دوست سنندج واقع شد.