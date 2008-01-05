"تاوان" پیشتاز فهرست اولیه جوایز بفتا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم در 17 مورد نامزد دریافت جوایز بفتاست و به دنبال آن فیلم‌های "گانگستر آمریکایی"، "پیرمردها کشوری ندارند"، "خون بپا می‌شود" و "الیزابت: عصر طلایی" در 13 مورد نامزد شده اند.

در فهرست اولیه بفتا در هر بخش 15 فیلم انتخاب شده‌اند که در دومین مرحله رای‌گیری از میان آنها پنج فیلم به فهرست نهایی راه می‌یابند. فهرست اولیه شامل فیلم‌های بسیار است، به همین دلیل در حال حاضر به سختی می‌توان درباره برندگان نهایی یا حتی نامزدها اظهار نظر کرد، اما در این فهرست تعدادی از فیلم‌های مطرح از جمله "مناظره‌کنندگان ماهر"، "حرمت از دست رفته"، "سویج‌ها" و "هالام فو" از قلم افتاده‌اند.

"تاوان"، "گانگستر آمریکایی"، "پیرمردها کشوری ندارند"، "خون بپا می‌شود" همگی در بخش بهترین فیلم نامزد شده‌اند، اما "الیزابت" با وجود نامزدی در بسیاری از بخش‌ها در دو بخش بهترین فیلم و بهترین کارگردان نامزد نشده است.

"تاوان" تقریبا در تمام بخش‌هایی که امکان حضور در آن را داشته نامزد شده، اما آنچه باعث شده این فیلم پیشتاز دریافت جوایز باشد نامزدی چهار بازیگر آن شامل برندا بلیتین، رامولا گاری، سوارس رونان و ونسا ردگریو در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل است. دیگر فیلم‌هایی که بیشترین نامزدی را دارند عبارتند از "اولتیماتوم بورن" 11 مورد، "کنترل" و "هوس، احتیاط" هر کدام 10 مورد که هر سه فیلم در فهرست اولیه بهترین فیلم حضور دارند.

"جنگ چارلی ویلسن" هفت مورد، "زنگ شیرجه و پروانه" شش مورد، "قول‌های شرقی" و "درون طبیعت وحشی" هر کدام 9 مورد، "جانو" شش مورد، "بادبادک باز"، "زندگی دیگران" و "مایکل کلیتن" هر کدام هشت مورد دیگر نامزدهای بخش بهترین فیلم هستند. "جنگ چارلی ویلسن" تنها رقیب بخش بهترین فیلم است که در فهرست بهترین کارگردان حضور ندارد و جای خود را به "قطار سه و 10 دقیقه به یوما" داده که در مجموع در 9 مورد نامزد شده است.

"سوئینی تاد" تیم برتن نیز در 9 مورد نامزد دریافت جایزه است. تعدادی از فیلم‌ها نیز تنها در چند مورد نامزد دریافت جایزه هستند، اما احتمال برنده شدن آنها در همان چند مورد زیاد است. به عنوان مثال آنجلینا جولی، جولی کریستی و کیت بلانشت تنها نمایندگان فیلم‌های "یک قلب توانا"، "دور از او" و "من اینجا نیستم" در این فهرست هستند، اما هر سه شانس زیادی برای دریافت جایزه دارند.

در حرکتی دور از انتظار و برای اولین بار در تاریخ بفتا، آکادمی فیلم بریتانیا پیش از اعلام نامزدهای نهایی و همزمان با ارائه فهرست اولیه، پنج فیلم "زنگ شیرجه و پروانه"، "بادبادک‌باز"، "زندگی دیگران"، "هوس، احتیاط" و "زندگی به رنگ صورتی" را به عنوان نامزدهای بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان اعلام کرد.

فهرست نهایی نامزدهای جوایز آکادمی فیلم بریتانیا روز 16 ژانویه (26 دی) اعلام و مراسم اعطاء جوایز روز 10 فوریه (21 بهمن) در اپراخانه سلطنتی لندن برگزار می‌شود. نامزدهای فهرست اولیه بفتا در بخش های مهم به شرح زیر است:

بهترین فیلم: "گانگستر آمریکایی"، "تاوان"، "اولتیماتوم بورن"، "جنگ چارلی ویلسن"، "کنترل"، "زنگ شیرجه و پروانه"، "قول‌های شرقی"، "درون طبیعت وحشی"، "جانو"، "بادبادک‌باز"، "زندگی دیگران"، "هوس، احتیاط"، "مایکل کلیتن"، "پیرمردها کشوری ندارند" و "خون بپا می‌شود"

بهترین کارگردان: "قطار سه و10 دقیقه به یوما"، "گانگستر آمریکایی"، "تاوان"، "اولتیماتوم بورن"، "کنترل"، "زنگ شیرجه و پروانه"، "قول‌های شرقی"، "درون طبیعت وحشی"، "جانو"، "بادبادک‌باز"، "زندگی دیگران"، "هوس، احتیاط"، "مایکل کلیتن"، "پیرمردها کشوری ندارند" و "خون بپا می‌شود"

فیلمنامه اقتباسی: "قطار سه و10 دقیقه به یوما"، "تاوان"، "اولتیماتوم بورن"، "Brick Lane"، "جنگ چارلی ویلسن"، "کنترل"، "زنگ شیرجه و پروانه"، "هری پاتر و محفل ققنوس"، "درون طبیعت وحشی"، "بادبادک‌باز"، "نامه‌هایی از ایوو جیما"، "هوس، احتیاط"، "پیرمردها کشوری ندارند"، "سوئینی تاد" و "خون بپا می‌شود"

فیلمنامه غیراقتباسی: "گانگستر آمریکایی"، "پیش از آنکه شیطان بفهمد مرده‌ای"، "قول‌های شرقی"، "الیزابت: عصر طلایی"، "پاسبان عصبی"، "در دره الله"، "جانو"، "باردار"، "زندگی دیگران"، "مایکل کلیتن"، "یکبار"، "راتاتوی"، "آنچه در آتش از دست دادیم"، "اینجا انگلستان است" و "زندگی به رنگ صورتی"

بازیگر مرد: کریستین بیل و "قطار سه و 10 دقیقه به یوما"، دانیل دی لوئیس و "خون بپا می‌شود"، دنزل واشینگتن و "گانگستر آمریکایی"، امیلی هیرش و "درون طبیعت وحشی"، جرج کلونی و "مایکل کلیتن"، "جیمز مک‌آووی و "تاوان"، جانی دپ و "سوئینی تاد"، جاش برولین و "پیرمردها کشوری ندارند"، مت دیمن و "اولتیماتوم بورن"، راسل کرو و "قطاز سه و 10 دقیقه به یوما"، سام رایلی و "کنترل"، تام هنکس و "جنگ چارلی ویلسن"، تامی لی جونز و "در دره الله"، اولریش موهه و "زندگی دیگران" و ویگو مورتنسن و "قول‌های شرقی"

بازیگر زن: آنجلینا جولی و "یک قلب توانا"، کیت بلانشت و "الیزابت: عصر طلایی"، چارلیز ترون و "در دره الله"، الن پیج و "جانو"، هالی بری و "آنچه در آتش از دست دادیم"، "هلنا بونهم کارتر و "سوئینی تاد"، جولی کریستی و "دور از او"، کاترین هیگل و "باردار"، کایرا نایتلی و "تاوان"، ماریون کوتیلارد و "زندگی به رنگ صورتی"، مارکتا ایرگلووا و "یکبار"، مارتینا گدک و "زندگی دیگران"، نائومی واتس و "قول‌های شرقی"، نیکی بلانسکی و "اسپری مو" و "تانگ وی و "هوس، احتیاط"

فیلم انیمیشن: "فیلم زنبور"، "بئوولف"، "راتاتوی"، "شرک سوم" و "فیلم سیمپسن‌ها"