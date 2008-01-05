حضور "همخانه" در جشنواره فیلم فجر

فرید درباره روند تولید این پروژه سینمایی به خبرنگار مهر گفت: "محمدرضا موسوی‌نژاد هم اکنون کار صداگذاری را در استودیو کمیل انجام می‌دهد و محسن نامجو نیز کار ساخت موسیقی متن آن را به پایان رسانده است. با این شرایط به احتمال بسیار زیاد "همخانه" از اوایل هفته آینده آماده نمایش خواهد شد."

کارگردان "همخانه" تصریح کرد: "هدف ما نمایش فیلم در جشنواره فجر است که از طریق دفتر جشنواره اقدام لازم را انجام و نسخه فیلم را تحویل مسئولان داده‌ایم. فعلا فقط منتظر تصمیم هیئت انتخاب جشنواره بیست و ششم هستیم تا حضور "همخانه" در جشنواره و نخستین اکران آن در این مراسم قطعی شود."

وی درباره اکران عمومی این فیلم در سینماها گفت: "از هفته آینده برای کسب پروانه نمایش فیلم اقدام خواهیم کرد. خواسته و ایده‌آل ما اکران "همخانه" در نوروز 87 است و امیدواریم این امکان مهیا شود. ما حتی کارهای تبلیغاتی فیلم را هم از جمله تهیه پوستر و آنونس و پلاکارد را انجام داده و از این بابت مشکل نداریم."

"همخانه" دومین تجربه سینمایی فرید پس از "آرامش در میان مردگان" است که بیتا سحرخیز، اکبر عبدی، مجید مشیری، بهنوش بختیاری، مریم بوبانی و ارژنگ امیرفضلی در آن بازی کرده‌اند. این فیلم به تهیه‌کنندگی مسعود جعفری جوزانی در شرکت جوزان فیلم و پندار فیلم تهیه شده است.

بایرام فضلی مدیر فیلمبرداری، بابک اخوان مدیر صدابرداری و سارا سمیعی طراح صحنه و لباس این فیلم هستند. در خلاصه داستان "همخانه" آمده است: مهسا دانشجو ترم آخر شهرستانی است که به خاطر نمره نیاوردن در یک درس ناچار است یک ترم دیگر در تهران بماند. اما او باید به فکر جایی دیگر برای اقامت باشد.