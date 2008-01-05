11 درصد مردم کاشمر از شیر رایانه ای بهره می برند

علی اصغر زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر افزود: اگر چه سهمیه شیر یارانه ای از دی ماه سالجاری از پنج هزار و 200 لیتر به 9 هزار و 800 لیتر افزایش یافته است اما با توجه به جمعیت 83 هزار نفری کاشمر فقط 11 درصد جمعیت شهری از شیر یارانه ای بهره می برند.

رئیس اداره بازرگانی کاشمر گفت: پس از گذشت یکسال وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص افزایش سهمیه شیر یارانه ای محقق شد لذا کارخانه شیر جهت تحویل سهمیه شیر نیاز به افزایش خط تولید دارد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر امکان افزایش سهمیه شیر وجود ندارد گفت: جهت تامین نیاز شهروندان روزانه 25 هزار لیتر شیر نیاز است.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی به دلیل کمی سهمیه امکان توزیع شیر در میان جوامع روستایی شهرستان که جمعیتی بالغ بر 59 هزار نفر می باشند امکان پذیر نیست.

زاهدی افزود: در سالجاری به شهر ریوش با پنج هزار و 90 نفر جمعیت 500 پاکت شیر اختصاص یافته است.

وی با اشاره به این که بالغ بر 70 توزیع کننده شیر یارانه ای در سطح شهر کاشمر و ریوش وجود دارد گفت: از ابتدای سال جاری با 40 واحد توزیع کننده متخلف شیر برخورد شده است.

وی با اظهار تاسف از این که 30 درصد کسانی که برای دریافت شیر مراجعه نموده به یک پاکت اکتفا نمی کنند و هر نفر دو تا سه پاکت شیر دریافت می کنند، گفت: توزیع شیر یارانه ای به منظور ترویج فرهنگ مصرف شیر است و گرنه امکان افزایش شیر وجود ندارد.

زاهدی در پایان از افزایش سهمیه شیر یارانه ای در خلیل آباد خبر داد و گفت: هر چند سهمیه شیر خلیل آباد از 1250 به 1500 لیتر افزایش یافته ولی به دو برابر این سهمیه نیاز است.