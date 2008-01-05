رفتار دوگانه آمریکا در برابر ترور حریری و بوتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، وقتی که "رفیق حریری" نخست وزیر اسبق لبنان سه سال پیش ترور شد، آمریکا و فرانسه ظرف 24 ساعت شورای امنیت را ترغیب کردند تا دستور تحقیقات سازمان ملل متحد درباره ترور وی را صادر کند.

به نوشته این روزنامه، اما پس از گذشت بیش از یک هفته از زمان ترور "بی نظیر بوتو" در ششم دی ماه ، شورای 15 عضوی امنیت با وجود درخواستها از سوی رهبران گروههای مخالف دولت پاکستان ، طرفداران حقوق بشر و حتی همسر بوتو، هیچ علاقه مندی را حتی برای مد نظر قرار دادن تحقیقات سازمان ملل متحد از خود نشان نداده است.

"مارسلو اسپاتافورا" نماینده ایتالیا در سازمان ملل متحد که کشورش ماه گذشته ریاست شورای امنیت را بر عهده گرفت، گفت:" ما واقعا درباره آن بحث وگفتگویی نکرده ایم."

به نوشته واشنگتن پست، این واکنش بی صدا نشان دهنده میزان توانایی پاکستان، این هم پیمان قدرتمند آمریکا، در رهایی از آن نوع تحقیقات بین المللی است که درباره سوریه با اصرار دنبال شد؛ سوریه هدف تحقیقات بین المللی درباره ترور حریری بوده است.

بر پایه این گزارش، این مسئله همچنین اتهامهایی را علیه آمریکا، انگلیس و فرانسه این عناصر اصلی در تحقیقات سازمان ملل متحد مطرح کرده مبنی بر اینکه آنها یک استاندارد دوگانه را برای دوستان و دشمنان خود به کار می برند.

از زمان ترور بوتو،"پرویز مشرف" رئیس جمهوری پاکستان به گونه ای موفقیت آمیز واشنگتن وهم پیمانان اروپایی خود را متقاعد کرده تا برای تحقیقات مستقل از این جنایت فشار وارد نکنند. خانواده بوتو به مشارکت و همدستی دولت پاکستان در این جنایت ظنین هستند.

وکلای سازمان ملل متحد هم با "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد رایزنی کرده اند تا پیشنهاد تحقیقات از سوی این سازمان را مطرح نکند.

به گزارش مهر، پس از ترور "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق پاکستان در پنجشنبه ششم دی، اوضاع این کشور بار دیگر ناآرام شد و در این میان شایعه هایی مبنی بر احتمال ترور مشرف و نواز شریف نیز منتشر شد.

در پی این ناآرامیها، کمیسیون انتخابات پاکستان، انتخابات پارلمانی این کشور را که قرار بود روز هشتم ژانویه(18 دی) برگزار شود به 18 فوریه (29 بهمن ) موکول کرد.