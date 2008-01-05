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۱۵ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۴۴

پرداختن به استهلال نباید محدود به ماه رمضان باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد استهلال استانهای خراسان گفت: مردم، رسانه ها و مطبوعات ما پرداختن به استهلال را محدود به ماه رمضان ندانند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم معادی عصر امروز در افتتاحیه پنجمین کارگاه های آموزشی گروههای کارشناسان تلسکوپ گروههای استهلال استانهای خراسان گفت: اختلاف بین روزنامه، رسانه جمعی، تقویم و ... در اعلام ایام شهادت یا سایر ایام مذهبی و قمری حاکی از این مسئله است که پرداختن به استهلال را محدود به ماه مبارک رمضان می دانند.

وی تاکید کرد: کمیت مهم نیست و کیفیت اهمیت دارد و تعهد و تخصص، توانایی و کفایت سه شرط اصلی و لازم است که ایمان و تخصص، توانایی و کفایت را به هم گره می زند و انقلابی در عرصه علم به وجود می آورد.

معادی اهمیت استهلال را جنبه عبادی آن دانست و خاطر نشان کرد: شکار لحظه ها در زمان شناسی برای کارشناسان تلسکوپ خیلی مهم است.

وی اظهار داشت: 57 گروه استهلال راه اندازی شده که تقریبا 60 نفر برای حضور در این برنامه دعوت شده اند که از هر گروه دو نفر انتخاب می شوند و در مجموع 30 تلسکوپ در اختیار آنان قرار می گیرد و از نظر کار با تلسکوپ، نحوه کار و تنظیم مورد ارزیابی قرار گرفته و در سه گروه درجه بندی خواهند شد.

معادی استفاده صحیح از دوربین، انتخاب رصدگاهها و افقهای مناسب و ارائه گزارش هایی مطلوب را از جمله ملاک هایی ارزشیابی گروهها دانست و افزود: آموزش جدیدی که در این برنامه گنجانده شده کار قطب نما با نرم افزاری است که در روی گوشی پیاده شده است و هدف کلی از این آموزش ها تعلیم و بهره گیری از نیروهای متخصص در این عرصه است.
 

کد مطلب 616293

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