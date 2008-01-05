متولی آموزش خانواده در کشور مشخص نیست

ابوالفضل خادمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هر چقدر سطح آگاهی خانواده ها بالاتر باشد نقش آنها در تربیت و تحکیم خانواده بهبود یافته و به عنوان عامل تربیت افراد تاثیر بهتری بر فرزندانمی گذارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بیشترین کلاسهای آموزشی انجمنها درباره توانمندسازی و مهارت آموزی به خانواده ها است که با هدف افزایش توانمندی اولیا در زمینه مهارتهای برقراری ارتباط با فرزندان و شیوه سخن گفتن با آنها تشکیل می شود.

وی با اشاره به رشد 23 درصدی کلاسهای آموزشی انجمن اولیا و مربیان برای خانواده های در سال 85 نسبت به سال ماقبل یادآور شد: طی سال 85 میزان حضور پدران در جلسات انجمن اولیا و مربیان و کلاسهای این انجمن نسبت به سال ماقبل، 59 درصد داشته است.

خادمیان تاکید کرد: در سال گذشته در کل کشور سه میلیون و 50 نفر در کلاسهای آموزشی انجمن اولیا و مربیان شرکت کرده اند که در پایان به این افراد گواهینامه اعطا شده است.

وی اشاره کرد: مشکلاتی مانند اختلافات خانوادگی، اختلالات روحی روانی، اختلال جنسی در دانش آموزان، مسئله تحصیلی و ناهنجاریهای اجتماعی در کلاسها و مراکز مشاوره بررسی می شود و در سال 84، بیش از 70 هزار نفر و سال 85، بالغ بر یک صد هزار نفر به این مراکز مراجعه کرده اند.

این مسئول ابراز داشت: طرح جامع آموزش خانواده ها در قالب 17 عنوان کتاب راهنمای اولیا دانش آموزان و خانواده ها در دست تهیه است که حدود دو سال بر روی آنها کار شده است.

خادمیان عنوان کرد: در سال 85، نیازهای آموزشی و مشاوره ای پنج استان کشور بر حسب تصادف بررسی شد و بر اساس آن سرفصلهای آموزشی تهیه و تدوین شد.

وی از برگزاری طرح رحمت در شهرستانهای استان تهران در قالب آموزه ها دینی خبر داد و افزود: قرار است امسال به صورت آزمایشی در این طرح، 200 هزار نفر شرکت کنند و آموزش ببینند و در اجرای این طرح معاونت سلامت وزارت بهداشت و مرکز امور بانوان استانداری تهران نیز همکاری لازم رابا آموزش و پرورش داشته اند.