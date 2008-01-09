به گزارش خبرگزاری مهر، کوئلیو با اشاره به اینکه با وجود تکثر فرهنگی در دبی، این منطقه همچنان روح عربی و اسلامی خود را حفظ کرده است، اظهار داشت: این برای اولین بار نیست که به یکی از شهرهای شرقی سفر می‌کنم بلکه این شهرها، جزئی از زندگی شخصی من شده‌اند که ضمن دیدار با دوستان قدیمی خود، بسیاری از خوانندگان آثار خود را نیز می‌بینم.

به گزارش شبکه تلویزیونی دبی وی که در امارات به سر می برد درباره ارتباطش با ادبیات و میراث اسلامی گفت: رمان "کیمیاگر" تأثیر بسزایی در جوامع اسلامی داشته است، چرا که من قرآن و دیگر کتابهای آسمانی و کتابهای دینی را به صورت عمیق می‌خوانم تا از افکار و اعتقادات مسلمانان آگاهی یابم. بنابراین از فرهیختگان و اندیشمندان غربی نیز می‌خواهم که قرآن و میراث اعتقادی مسلمانان را مطالعه کنند و در از بین بردن شکاف میان شرق و غرب سهیم شوند.

وی ادامه داد: من در اسلام چیزهایی یافته‌‌ام که در دیگر ادیان آسمانی و حتی غیر آسمانی ندیده‌ام. عبادت خداوند، احترام به همه انبیاء و داشتن زندگی خوب برای همه مردم از جمله مسائلی بود که در این کتاب آسمانی وجود داشت.

کوئلیو با تأکید بر اینکه بنیادگرایی از کمبود ایمان ناشی می‌شود و برای مبارزه با آن باید گفتگوی فرهنگها را توسعه داد، گفت: این مبارزه نیاز به وقت و تمایل همه افراد دارد. فرهنگ چیزی نیست که بتوان آن را در کیفی گذاشت و حمل کرد بلکه در قلبها و عقلهای ما جای دارد.

این نویسنده برزیلی در ادامه تصریح کرد: یونسکو تلاشهای بسیاری به منظور ساخت پل ارتباطی میان فرهنگهای مختلف در همه جای جهان دارد. از این رو مرا به عنوان سفیر گفتگوی فرهنگها در سال 2008 انتخاب کرده است تا میان فرهنگهای مختلف مانند فرهنگ خاورمیانه، فرهنگ اروپا و یا فرهنگ آمریکای جنوبی ارتباط عمیق و گسترده تری ایجاد شود و نویسندگان بیشتر بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

وی که خود را کاتولیک می خواند، اظهار داشت: من در داستانهایم به فرهنگ شرق یا اسلام بسیار استناد کرده ام مثل داستان "ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد" و یا داستان "11 دقیقه". من نویسنده ام و بنابراین درباره آنچه که مرا نگران می‌کند می‌نویسم.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این نویسنده با اشاره به ارزش گفتگو اضافه کرد: باید بتوان ارزشهای فرهنگی را حفظ کرد و این مسئله مستلزم آموزش است. با همکاری دولت دبی قرار است فعالیتهای فرهنگی از اوایل سال 2008 آغاز شود. سلسله برنامه‌هایی برگزار می‌شود که هنرمندان عرب به اروپا می‌آیند و من نیز به عنوان سفیر گفتگوی فرهنگها در سال 2008 از سوی سازمان ملل متحد در سلسله سخنرانیها و همایشها مشارکت خواهم کرد و کتابهایی با همکاری دولت دبی خواهم نوشت که طی آن تجربه خود را از جهان عرب آورده و همچنین کتابی که به عنوان دایره المعارف بزرگ تصویری باشد و هنرمندان محلی آنها را کشیده باشند، ارائه خواهم داد.

پائولو کوئلیو در پایان گفت: نویسندگان، اهالی موسیقی، هنرهای تجسمی و تئاتر عرب دستاوردهای بسیار بزرگ و مهمی داشته اند که به نظر من مشکل ترجمه مانع می‌شود که غربیها به صورت مستقیم با فرهنگ عرب آشنا شوند. بنابراین نویسندگان جهان نیاز دارند وقت و تلاش بیشتری به منظور تحقق تقریب فرهنگها و تمدنهای سازنده داشته باشند.