‌خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امسال گرمای بی سابقه‌ای کشور و اصفهان را فرا گرفته است. افزایش سه تا چهار درجه‌ای میانگین دمای استان و ماندگاری توده هوای گرم طی دو ماه اخیر سبب خالی شدن مخازن آب اصفهان شده است. از سوی دیگر توان آبدهی چاه‌ها که در شرایط اضطرار به کمک شبکه آبرسانی اصفهان می‌آمد امسال به شدت کاهش یافته است.

با وجود ذخیره حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعبی سد زاینده‌رود، سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ (سامانه تصفیه‌خانه باباشیخعلی) توان انتقال و توزیع بیش از ۱۲ مترمکعب بر ثانیه آب را در شبکه ندارد و در این روزهای بسیار گرم که تقاضا برای مصارف آب در اصفهان تا حدود ۱۶- ۱۷ مترمکعب بر ثانیه بالا می‌رود، سامانه اول با ناترازی و کسری آب برای توزیع مواجه می‌شود.

اگرچه خط اضطرار سامانه دوم آبرسانی اصفهان که سامانه‌ای پدافندی است سال گذشته با آورد ۱.۵ تا ۲ مترمکعب بر ثانیه وارد مدار شد اما همچنان در روزهای گرم مشکلات و مصائب بی آبی، قطعی و افت فشار آب در کلانشهر اصفهان و برخی مناطق شرق استان پا برجا است.

این در حالی است که شهروندان از نحوه پاسخگویی سامانه ۱۲۲ حوادث آبفا نیز گلایه دارند و می‌گویند برای گزارش افت فشار و قطعی آب و اعلام درخواست برای تأمین آب سیار گاهی ساعت‌ها پشت خطوط منتظر پاسخگویی اپراتورها می‌مانند.

ساعت‌ها انتظار پشت خط ۱۲۲

محمد نجفی، شهروند ساکن خیابان هشت بهشت غربی در شهر اصفهان که از قطعی بیش از ۲۰ ساعته آب در هر شبانه روز گلایه دارد، به خبرنگار مهر می‌گوید: بیش از ۲ هفته است که با چنین شرایطی رو به رو هستیم.

وی ادامه می‌دهد: آب ساعت حدود ۴ بامداد وصل و تا هشت صبح آب داریم و این در حالی است که در دیگر ساعات با قطعی آب رو به رو هستیم.

این شهروند اصفهانی همچنین به تماس‌های مکرر با شماره ۱۲۲ خط ارتباطی مشتریان با اداره آب و فاضلاب اشاره می‌کند و می‌افزاید: با هر تماس باید ساعت‌ها در انتظار پاسخگویی بمانیم و در نهایت نیز کسی پاسخگو نیست.

وی بیان می‌کند: با مراجعه به اداره آب و فاضلاب مسؤولان تاکید بر افت فشار آب دارند اما این در حالی است که بسیاری از مناطق شهر اصفهان با قطعی آب مواجه هستند و نه افت فشار آب.

شهروند دیگری که خود را خانم جلالی معرفی می‌کند و ساکن آپارتمانی چهار طبقه در خیابان بزرگمهر شهر اصفهان است، به خبرنگار مهر می‌گوید: در ساختمانی که ما زندگی می‌کنیم در روزهای اخیر از طبقات دوم به بالا آب لوله‌کشی نداریم و زمانی که با مرکز ۱۲۲ شرکت آبفا تماس گرفتیم، حدود ۲۵ دقیقه پشت خط منتظر شنیدن پاسخ یا برقراری تماس بودیم.

وی می‌گوید: زمانی که ماجرا را توضیح دادیم به ما گفتند به دلیل گرما و کاهش مخازن آب، فشار آب کم شده است.

یک شهروند: آبفا می‌گوید پمپ بخرید

شهروند دیگری ساکن خیابان ۲۵ آبان شهر اصفهان، می‌گوید: فشار آب در برخی ساعات آنقدر ضعیف است که حتی برای سرویس بهداشتی باید به طبقات پایین ساختمان برویم. ‌

وی که خود را خانم محبی معرفی کرد، می‌افزاید: زمانی‌که از آبفا پیگیری می‌کنیم، در پاسخ می‌گویند فشار آب ضعیف است و باید پمپ بخرید و منبع بگذارید و این در حالی است همه افراد توان خرید و هزینه پمپ و مخزن ندارند.

اضافه کردن اپراتورهای ۱۲۲ در اصفهان

در همین ارتباط حسین اکبریان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به خبرنگار مهر می‌گوید: توان پاسخگویی سامانه تلفنی ۱۲۲ را نسبت به قبل چهار برابر کردیم و برای رفاه حال مردم، شمار اپراتورها برای پاسخگویی به شهروندان از ۱۰ نفر به ۱۵ نفر افرایش یافته و گاهی در برخی ساعات تعداد اپراتورها به ۲۰ نفر نیز می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌کند: باید توجه داشت که اصل ماجرا ضرورت تأمین منابع آب است زیرا میزان تأمین آب از سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ نسبت به سال گذشته هیچ تفاوتی نکرده است ولی مصارف آب به دلیل افزایش دمای بی سابقه حداقل ۱۵ درصد نسبت به ساعات پیک سال گذشته رشد داشته است.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر ظرفیت چاه‌هایی که از نظر کمی و کیفی جوابگوی تأمین آب است سال گذشته یک هزار و ۶۰۰ لیتر بر ثانیه بود، اما امسال با توجه به اینکه سطح آب‌های زیرزمینی کاهش یافته و آبدهی چاه‌ها کمتر شده است حدود یک هزار و ۵۰ لیتر بیشتر نمی‌توانیم از آب‌های زیرزمینی به منظور تأمین آب شرب استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با تاکید بر اینکه کیفیت آب شرب خط قرمز آبفای استان است، اضافه می‌کند: در این شرایط توان تأمین آب در اصفهان نسبت به پارسال تغییر نکرده است در حالی که دمای هوا امسال نسبت به تابستان سال گذشته سه درجه سلسیوس افزایش داشته است و براساس تجربه به ازای هر درجه افزایش دما مصرف آب پنج درصد افزایش می‌یابد.

سامانه اول آبرسانی اصفهان ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه ناترازی دارد

اکبریان تصریح می‌کند: در حال حاضر حدود ۲ تا ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه ناترازی در تأمین آب سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ داریم و ۱۴ هزار و ۷۰۰ لیتر بر ثانیه آب در این سامانه برای ۶۰ شهر و بیش از ۳۰۰ روستا با جمعیتی حدود بالغ بر چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر توزیع می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان می‌گوید: با مدیریت هوشمند شبکه و استفاده از سامانه تله متری در حال حاضر در هیچیک از شهرستان‌های تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ، مشکلی در زمینه آب نداریم اما در تعدادی از محله‌های شهر اصفهان بویژه در منطقه چهار اصفهان به دلیل قدمت شبکه و عدم تناسب جمعیت ساکن با زیرساخت‌های آب و فاضلاب گاهی در طبقات مشکل افت فشار آب پیش آمد که برای آنها بوسیله تانکرهای آبرسانی، آب توزیع می‌شود و ساختمان‌هایی که مخزن آب و پمپ استاندارد دارند، خوشبختانه هیچ مشکلی ندارند چون در ساعاتی که فشار شبکه مناسب است مخازن آنها آبگیری شده و در لحظاتی از روز که دچار افت فشار می‌شوند، استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه مشکل محله‌هایی مانند صاحب روضات، خیابان پنج رمضان و باهنر با اجرای پروژه‌هایی که طی یکسال اخیر انجام شده، رفع شده است، تصریح می‌کند: سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ باید متناسب با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی توسعه یابد و لازم است که اعتبارات لازم در زمینه تخصیص یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان خاطرنشان می‌کند: توزیع آب در اصفهان به صورت هوشمند و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌ها در حال انجام است ولی در روزهای اخیر به دلیل افزایش بی سابقه دما و افزایش مصرف که به علت روشن بودن مداوم وسایل سرمایشی است عدم تعادل بین منابع و مصارف آب پیش آمده که خود منجر به افت فشار در برخی از محلات شهر اصفهان شده و لازم است که مردم عزیز استان به منظور بهره مندی همگان از نعمت آب شرب سالم و پایدار، مصارف غیر ضرور خود را حداقل به میزان ۱۵ درصد کاهش دهند.