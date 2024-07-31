حمیدرضا سبحانی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص اولویت‌های فرهنگی و هنری دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم تزریق نیروی جوان و با انگیزه در بدنهٔ نهادهای فرهنگی و هنری از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

نویسنده و فیلم نامه نویس قزوینی عنوان کرد: استخدام افراد جوانی که نسبت به هنر آگاهی و شناخت دارند و در این حوزه دارای علاقه و تخصص هستند، روح تازه‌ای به بدنه نهادهای فرهنگی و هنری می‌دمد چنانچه طی سال‌های اخیر ما با کمبود نیرو، فرسودگی و بی‌انگیزگی عوامل و کارمندان نهادها و حوزه‌های فرهنگی و هنری بوده‌ایم، وجود نیروی جوان با انگیزه سبب می‌شود تا مسئله مهمی همچون هنر و فرهنگ احیا شده و ارتقا پیدا کند.

وی افزود: در شرایط کنونی شاهد آن هستیم که اهالی فرهنگ، اندیشه، هنرمندان و افراد فعال این حوزه در مسائلی همچون معیشت، هویت اجتماعی، فضای پژوهشگری و اجرایی و امکانات طبیعی رفاهی احساس ناامنی دارند و لازم است در حوزه معیشت هنرمندان و افراد فعال در این حوزه‌ها تدابیر و تمهیدات لازم انجام شده و به مسئله اقتصاد و امکانات فرهنگ و هنر توجه ویژه شود.

نویسنده سریال سنجرخان تصریح کرد: ما در حوزه محتوا نیازمند مطالعات ریشه‌دار و اصیل هستیم، اگر می‌خواهیم در موضوعات علمی، دینی یا میهنی اثر ادبی یا هنری تولید کنیم باید مطالعه و اشراف به موضوع همراه با تحلیل و کشف را مد نظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: متأسفانه فضای مجازی شرایطی را فراهم کرده تا نگاه افراد برای تولید آثار در حوزه‌های مختلف سطحی شود که بسیار آسیب زننده است. نیاز امروز ما آن است که متولیان حوزه فرهنگ و هنر برای تولید آثار کارآمد و فاخر حمایت همراه با هدایت علمی و پژوهشی داشته باشند.

نویسنده سریال رنج پنهان مطرح کرد: طی ۶ یا ۷ سال گذشته فرایند حرکت ما در حوزه فرهنگ و هنر نوعی پس رفت و عقب نشینی بوده است، هنر ناب و تأثیرگذار به شکل فراگیر در فضای جامعه در معرض دید قرار نمی‌گیرد؛ اغلب فعالیت‌های هنری و فرهنگی سطحی و به شکل شعاری تبلیغی یا سرگرم کننده ضعیف اجرا می‌شوند. البته بُعد سرگرمی یا تبلیغی هنر و ادب لازم است اما کافی نیست. کشور ما با قدمت فرهنگی و تاریخی غنی تشنه فرآورده‌های فرهنگی هنری عمیق، فاخر، روزآمد و ماندگار است.

سبحانی نژاد یادآورشد: در شرایط کنونی لازم است تمام نهادهای فرهنگی و هنری از جمله صدا و سیما و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همگرایی و هم‌افزایی به یاری هنرمندان بشتابند و در جهت تولید آثار ارزشمند و تقویت هویت و شخصیت هنری ادبی بکوشند.

وی با تأکید بر اینکه در مدیریت کلان استان باید به مسئله هویت شهروندی توجه ویژه شود عنوان کرد: باید از بضاعت‌های بومی استان به شکل کاربردی استفاده کنیم تا عرصه اجرای آثار هنری در استان بیشتر و حرفه‌ای‌تر باشد، باید دغدغه‌های معیشتی هنرمندان استان جدی گرفته شود، توانمندی‌های هنرمندان قزوینی در سطح کشور قابل توجه و اتکا است، اگر ما برای پروژه‌های هنری و فرهنگی خود از نیروهای تقریباً نام دار پایتخت استفاده کنیم دلسردی و بی‌انگیزگی در هنرمندان استان ایجاد خواهد شد. استفاده از هنرمندان متخصص قزوینی در گام اول ممکن است با آزمون و خطاهایی همراه باشد اما همین تجربه‌ها سبب کسب تجربه و ارتقای مهارت افراد خواهد شد و به‌گونه‌ای سرمایه نیروی انسانی عرصه‌های ادبی هنری استان را بیشتر خواهد کرد.

این نویسنده تصریح کرد: فاصله ما با قله‌ها در حوزه فرهنگ و هنر بسیار است، البته کمبودها و چالش‌های موجود به مسائل ریشه‌ای و سیستماتیک باز می‌گردد و نمی‌توان این تقصیرات را به گردن مسؤول خاصی انداخت.

وی عنوان کرد: تخصیص بودجه، امکانات و جایگاه اجتماعی برای هنرمندان و تعامل با آن‌ها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرد و در طی سال جلسات متعددی با قشر هنرمند و فعالین فرهنگی برگزار شود که در این جلسات افراد بتوانند به‌راحتی با مسئولین عالی استان گفتگو داشته باشند و مسئولین نیز هنرمندان و بضاعت‌هایشان را بشناسند.

سبحانی نژاد در پایان صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: از دیگر نکات مهم حوزه فرهنگ و هنر این است که تخصیص بودجه برای هر استان باید به‌تناسب ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و چالش‌های آن استان لحاظ شود به‌گونه‌ای که هنرمندان، کارشناسان و فعالین این حوزه که نگاه کارشناسانه دارند مسائل را احصا کرده و به فراخور آن و یافتن اولویت‌ها