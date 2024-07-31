مرتضی امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده تعزیرات حکومتی طی ۴ ماه در در حوزه نظارت و رسیدگی به پرونده‌های تخلفات بازار مسکن اظهار کرد: در این مدت اکیپ گشت ۸۰ مورد و بازرسی ۱۷۴ تعداد بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تعداد پرونده‌های متشکله ۴۸ مورد ثبت شده است، افزود: متخلفان ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکوم شده‌اند.

وی به آمار عملکرد ۴ ماهه اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیلان در حوزه نظارت و رسیدگی به پرونده‌های تخلفات کالای اساسی اشاره کرد و گفت: روغن خوراکی، غلات، حبوبات، نان، چای، قند و شکر، گوشت، تخم مرغ، گوشت مرغ و.... از این مقدار بازرسی‌ها است.

امینی با تاکید بر اینکه مجموع پرونده‌های متشکله در این حوزه ۲۴۲۸ بوده است، ادامه داد: در حوزه کالا و خدمات ۲۲۰۶ در حوزه قاچاق کالا ۱۵ و در حوزه بهداشتی ۲۰۷ مورد است.

وی با بیان اینکه تعداد اکیپ گشت ۴۴۰ مورد و بازرسی :۳۵۰۰ مورد ثبت شده است، گفت: متخلفان ۴۰۰ میلیارد ریال محکوم شدند.