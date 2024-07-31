به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: چندی قبل زن جوانی به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران رفت و گفت: در یکی از خیابان‌های تهران برای رفتن به خانه سوار بر یک خودروی عبوری پژو ۲۰۶ شدم، در مسیر بودیم که ناگهان راننده یک دستمال آغشته به دارو روی صورتم گذاشت و بی‌هوش شدم، هنگامی که چشمانم را باز کردم پی بردم هدف آزار و اذیت قرار گرفتم.

وی افزود: کارآگاهان خیلی زود وارد عمل شدند و در نخستین گام دوربین‌های مداربسته خیابان موردنظر را هدف بازبینی قرار دادند که پلاک خودروی موردنظر شناسایی شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان در گام بعدی با اقدامات اطلاعاتی گسترده، هویت مرد شیطان‌صفت را شناسایی کردند و متوجه شدند که او در خانه‌ای در غرب استان تهران مخفی شده است که همین سرنخ کافی بود تا متهم در یک‌قدمی بازداشت قرار بگیرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ عنوان کرد: تیم جنایی پس از دریافت این اطلاعات مهم، با هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی راهی مخفیگاه موردنظر شدند و پس از تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس مرد شیطان‌صفت را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در جریان بازجویی‌های اولیه صراحتاً به جرم آزار و اذیت شیطانی زن جوان با شگرد مسافرکشی اعتراف کرد.

سردار گودرزی متذکر شد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، متهم برای سیر مراحل قانونی پرونده به زندان اعزام شد و تحقیقات همچنان ادامه دارد.