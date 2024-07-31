به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی معلمی ظهر چهارشنبه در جمع مردم روستای نوکلا قائمشهر با بیان اینکه توجه به دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت یکی از زمینه‌های رشد و تعالی هر جامعه است، اظهار داشت: جامعه‌ای که با فرهنگ ایثار و شهادت و فرهنگ مقاومت در برابر زورگویی، تجاوز و استکبار مقاومت کند آبرومند و سربلند در روزگار خود و تاریخ خواهد بود.

آیت الله معلمی با اشاره به اینکه این منطقه به زودی میزبان یک شهید گمنام می‌شود، مرکز مذهبی و در مسیر تردد بودن را از امتیازات این منطقه برشمرد و بر لزوم همکاری و مشارکت در ساخت یادمان این شهید گمنام تاکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: یادمان شهید گمنام نمادی آبرومند برای مردم این منطقه و یادگاری از این نسل برای نسل‌های آینده خواهد بود.

سرهنگ محمدحسن سلامی» مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران نیز با بیان اینکه شهدا دارای کرامت هستند به میزبانی مردم منطقه از شهید گمنام اشاره کرد و اظهار داشت: شک نداریم که این شهید محل تدفینش را خودش انتخاب کرده است.

وی با تاکید بر ساخت یادمان شهید گمنام، آن را باقیات و صالحات برای مردم این منطقه خواند و افزود: سل‌های آینده این اقدام ارزشمند شما را تحسین خواهند کرد.

این مسئول ادامه داد: حضور شهید گمنام در این منطقه باعث خواهد شد مسیر صلاح و رستگاری برای جوانان و خیلی از مردم منطقه فراهم شود.

سرهنگ سلامی اضافه کرد: مردم دیار علویان به دینداری شهرت دارند و شما باعث شدید اینجا پایگاه فرهنگی انقلاب اسلامی شکل بگیرد و کانونی برای فعالیت‌های فرهنگی ایجاد شود.

وی یادمان شهید گمنام را محل تجمع جوانان و عاملی برای هدایت و رستگاری جوانان منطقه برشمرد و گفت: این شهید با آمدنش خیر و برکت فراوان برای مردم خواهد آورد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران از حضور آیت الله معلمی در این جلسه تقدیر و اظهار امیدواری کرد جوانان به صورت جهادی پای کار آیند و تا زمان تشییع شهید گمنام در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یادمان احداث شود.

سرهنگ سلامی اذعان داشت: دوازدهمین یادمان شهید گمنام شهرستان قائمشهر در روستای نوکلا از منطقه بالاتجن قائمشهر احداث خواهد شد.