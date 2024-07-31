به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص واریز منابع مالی به بازار سرمایه گفت: حمایت صندوق توسعه ملی از بازار سرمایه همچنان ادامه دارد.

در راستای حمایت از بازار سرمایه امروز مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال و شنبه هم مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد.

هدف صندوق توسعه ملی از ورود به بازار سرمایه، علاوه بر حمایت از بازار، سرمایه‌گذاری نیز می‌باشد و ممکن است در آینده، مبلغ بیشتری را نیز به این بازار واریز کنیم.

شایان ذکر است، در ۳ سال اخیر بیش از ۱۴.۳ همت به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است و با این مبلغ واریزی جدید ۶۰۰ میلیارد تومانی، مجموع این عدد به حدود ۱۵ همت خواهد رسید.