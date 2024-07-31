خبرگزاری مهر؛ گروه مجله: امروز بیست و پنجمین روزی است که از شروع نذر چله شعور «مجله مهر: می‌گذرد و حالا دیگر به روزهای پایانی ماه محرم نزدیک شده‌ایم. در آغاز با بازگو کردن داستانی از امیرمومنان و دنیا از باب پنجم از کتاب حکمت نامه امام حسین (ع) به قلم محمد ری شهری که به حکمت‌های اخلاقی و عملی اختصاص دارد را مرور خواهیم کرد.

از عبد الله بن سلیمان نوفلی از امام صادق -: [پدرم] امام باقر برایم نقل کرد که چون امام حسین آماده سفر کوفه شد، ابن عباس به نزدش آمد و او را به پیوند خونی میانشان سوگند داد که نرود؛ چرا که در طف (کربلا) کشته می‌شود.

امام فرمود: «من قتلگاهم را می‌دانم و از دنیا جز جدایی اش را نمی‌خواهم ای ابن عباس!»

دنیا، دست به دست می‌شود

الأمالی، طوسی _ به سندش از امام حسین از امام علی:

پیامبر خدا فرمود: -دنیا، دست به دست می چرخد هر چه از آن برای تو باشد، به تو می‌رسد، هر چند ناتوان باشی و آنچه به زیان تو باشد نمی‌توانی آن را با نیرویت برانی. هرکس امیدش به آنچه از دست رفته قطع گردد، بدنش آسوده می‌گردد و هر کسبه آنچه خدا روزی اش کرده خشنود شود چشمش روشن می‌شود»

آنکه دنیا برایش فراهم است

الأمالی، طوسی - به سندش از امام حسین از امام علی:

پیامبر خدا فرمود: آدمی است و همان روزش هر کس صبح به سلامت برخیزد و بدنش بیمار نباشد و خوراک روزش را داشته باشد گویی دنیا برایش فراهم است.

پستی دنیا در نزد خدا

الإرشاد - به نقل از علی بن یزید از امام زین العابدین -: با امام حسین بیرون آمدیم. او در جایی فرود نیامد و برنخاست، مگر آنکه از یحیی بن زکریا و کشته شدنش یاد کرد. روزی فرمود از نشانه‌های پستی دنیا نزد خدا، این است که سر یحیی بن زکریا را برای زنی روسپی از روسپیان بنی اسرائیل، هدیه بردند».

پرهیز دادن از دنیا

مستدرک الوسائل: امام حسین به خانه یکی از مهلبیان گذر کرد و فرمود: «گل را برداشت و دین را گذاشت»

تنبیه الخواطر: مردی به امام حسین گفت: خانه‌ای ساخته‌ام که دوست دارم به آن درآیی و خدا را بخوانی.

امام به آن درآمد و بدان نگریست و سپس فرمود: «خانه خود را ویران و خانه غیر خود را آباد کردی آنکه در زمین بود (شیطان)، تو را فریفت و آنکه در آسمان بود (خدا)، از تو متنفر شد.

دنیا، زندان مؤمن

معانی الأخبار - از امام حسین: پدرم از پیامبر خدا نقل کرد که دنیا، زندان مؤمن و بهشت کافر است و مرگ پل ایشان به بهشتشان و پل آنان به دوزخشان است.