به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسن محمودی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری تظاهرات مردمی محکومیت ترور شهید «هنیه» در ورامین خبر داد و افزود: این تظاهرات بعد از نماز جمعه ۱۲ مرداد برگزار می‌شود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین گفت: این تظاهرات از مسجد صاحب الزمان (عج) به سوی گلزار شهدای امامزاده سید فتح الله برگزار می‌شود.

گفتنی است که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که روز گذشته برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان به ایران سفر کرده بود، بامداد امروز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه در محل اقامتش در تهران ترور شد و به همراه یکی از محافظینش به شهادت رسید.