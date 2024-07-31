به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، آیت‌الله جوادی آملی پیامی تسلیتی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

أنا لله وإنا إلیه راجعون‌

ندای آسمانی قرآن حکیم هماره از خیانت صهیونیسم و جنایت اسرائیل سخن می‌گوید آیه آسمانی ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَیٰ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾ هشداری است به جامعه بین الملل که اسرائیل، درنده رها شده‌ای است که هیچ عهدی را به رسمیت نمی‌شناسد.

شهادت راد مرد مقاوم جناب اسماعیل هنیه را که در حرم ضیافت و حریم جمهوری اسلامی ایران به دست اسرائیل خائن به شهادت رسید به عقل محوران و عدل مداران و رادمردان تسلیت و آزادی قدس شریف را از خدای سبحان مسئلت و صبر جمیل و اجر جزیل را برای همه سانحه دیدگان از خدای سبحان درخواست می‌نمایم.