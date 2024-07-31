به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه در دیدار با آقای «حسین عوض» وزیر امور خارجه سودان که به منظور شرکت در مراسم تحلیف چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ایران به تهران سفر کرده است، با ابراز خرسندی از گام‌های رو به جلوی دو کشور برای احیای روابط، بازگشایی مجدد سفارتخانه‌ها در تهران و خارطوم را در زمینه سازی برای تقویت و ارتقای روابط مؤثر و حائز اهمیت دانست و از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌ها با سودان در دوره جدید خبر داد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیه را ادامه جنایتگری این رژیم در غزه و نشانه وحشیگری رژیم صهیونیستی و حامیانش دانست و تاکید کرد: در چنین شرایطی وحدت و انسجام کشورهای اسلامی، ملت‌های مسلمان را در مقابله با چنین توطئه‌هایی قوی‌تر و مقاوم‌تر خواهد کرد.

حسین عوض وزیر امور خارجه سودان نیز در این دیدار شهادت رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را محکوم کرد و به دولت و ملت ایران و همچنین ملت فلسطین تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه سودان همچنین با تبریک انتخاب دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ملت ایران بر علاقمندی کشورش برای گسترش تعاملات و روابط با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها تاکید کرد.