«حسین سیمایی صراف» گزینه پیشنهادی وزارت علوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین سیمایی صراف صبح امروز به عنوان گزینه وزارت علوم برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

سیمایی صراف در سال ۱۳۴۷ در مشهد متولد شد وی تحصیلات دانشگاهی خود را در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در رشته حقوق به ترتیب در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و شهید بهشتی گذرانده است. صراف افزون بر تحصیلات دانشگاهی همزمان تحصیلات حوزوی را نیز به مدت ۲۰ سال در حوزه‌های علمیه مشهد و قم در شاخه‌های فقه، اصول، فلسفه و کلام اسلامی زیر نظر استادان مبرز تلمذ کرده است.

وی هم اکنون دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است و دروس مختلف حقوق خصوصی و حقوق اسلامی را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می‌کند. وی همچنین وکیل پایه یک دادگستری و داور اتاق بازرگانی ایران نیز است.

سیمایی دارای ۳ کتاب و بیش از ۳۰ مقاله علمی - پژوهشی در زمینه‌های فقه و حقوق است. وی در کنفرانس‌های متعدد داخلی و خارجی به عنوان سخنران حضور داشته و نیز در آنها مشارکت علمی یا مدیریت داشته است. وی همچنین راهنمایی و مشاوره ده‌ها پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری را برعهده داشته است.

وی در سال ۱۳۹۲ به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه انتخاب شد و در چهارمین دوره کتاب سال حوزه (حوزه‌های علمیه) حائز رتبه اول، در بیست و سومین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی، شایسته تقدیر و در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی حائز رتبه دوم در گروه حقوق شده است.

حسین سیمایی صراف همچنین پیش از این دبیر هیأت دولت در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بوده و از دیگر سوابق وی می‌توان به معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نماینده وزارت عتف در کمیسیون ملی یونسکو نیز اشاره کرد.

سوابق آموزشی

الف- تدریس حقوق مدنی، حقوق تجارت، داوری بازرگانی بین‌المللی، تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی و حقوق اسلامی (فقه، قواعد فقه و اصول فقه)، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، از سال ۱۳۷۶ تاکنون.

ب- تدریسِ فقه، اصول فقه، منطق و ادبیات عرب در حوزه‌های علمیه مشهد و قم.

سوابق پژوهشی

الف- آثار انتشار یافته

۱- کتاب

۱-۱ شرط ضمنی، مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و کامن‌لا، انتشارات مرکز تحقیقات علوم اسلامی، ۱۳۸۰٫ این کتاب به عنوان اثر برگزیده در جشنواره کتاب حوزه علمیه قم انتخاب و معرفی شده است.

۲-۱ قیاس در استدلال حقوقی؛ مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و کامن لا، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، ۱۳۹۱٫ برگزیده هفتمین جشنواره بین المللی فارابی و بیست هفتمین دوره جایزه کتاب فصل (پاییز ۹۲)

۳-۱ تحلیل فقهی لایحه حقوق تجارت، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، با همکاری جمعی از نویسندگان

ب- مقالات فارسی

۱-۲ – حسن نیت در قراردادهای بین‌المللی؛ قاعده‌ای فراگیر یا حکمی استثنایی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش ۴۱٫ با همکار

۲-۲- مطالبه بهای شرط، تضمینی جدید برای تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی، فصلنامه پژوهشی نامه مفید، ش ۶۷٫

-۳-۲ – ثابت و متغیر در اندیشه سیاسی امام خمینی، مجله حکومت اسلامی، ارگان مجلس خبرگان، ۱۳۷۸

۴-۲- قلمرو مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال از دیدگاه امام خمینی، مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج ۶٫

۵-۲- امام خمینی و قانون اساسی مشروطه، نشریه کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی

۶-۲- عنوان گیری از قرآن کریم، مجله بینات، ش ۶٫

۷-۲ – مروری انتقادی بر ضمانت اجرای تخلف از شرط از دیدگاه فاضل نراقی، مجموعه آثار کنگره تخصصی فاضلین نراقیین

۸-۲- قاعده نفی سبیل و برخی از نمودهای آن، مجله دادرسی، ش .۲۰

۹-۲- قلمرو استدلال قیاسی؛ با نقدی بر روش شناسی قیاس جزایی در فقه، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۱۵

۱۰-۲- منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛ خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی نظام حقوقی ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش ۵۵

۱۱-۲- شرکت اروپایی، خاستگاه، تشکیل و ساختار، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش ۵۲، به اتفاق همکار

۱۲-۲- علّت و راه‌های کشف آن در استدلال قیاسی؛ مطالعه تطبیقی در فقه و کامن لا، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، ش ۲، (۷۲ پیاپی)

۱۳-۲- مفهوم و موجبات طلاق در حقوق ایران و انگلیس، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۱۹، به اتفاق همکار

۱۴-۲- قلمرو اجرای کنوانسیون روتردام؛ تعارض با دیگر کنوانسیون‌ها و عدم پذیرش حق شرط، مجله حقوقی بین المللی، ش ۴۵، به اتفاق همکار

۱۵-۲- واکاوی احکام تخلف از شرط مقدار در حقوق ایران، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق، ش ۶٫، به اتفاق همکار

۱۶-۲- تعهدات و مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون روتردام، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به اتفاق همکار

۱۷-۲- سقط جنین در پرتو حکم ثانوی، تبیین خطاهای مصداقی و نقد قانون سقط درمانی، مجموعه مقالات، انتشارات سمت و پژوهشگاه رویان، ۱۳۹۳٫

۱۸-۲- توسعه طلاق قضائی به نقض معاشرت به معروف، مجموعه مقالات کنفرانس حقوق عمومی در قرآن، ۱۳۹۳

۱۹-۲- تعارض ادله، در حال نشر در دایره المعارف بزرگ اسلامی، گواهی به پیوست است.

۲۰-۲- زبان علم حقوق ایران، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۲۱، به اتفاق همکار

۲۱-۲- از مالکیت تا حاکمیت؛ مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، ش ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫ به اتفاق همکار

۲۲-۲- بررسی تطبیقی حسن نیت در فقه، حقوق خارجی و اسناد بین المللی، مجله علمی- پژوهشی آموزه‌های فقه مدنی، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۹۳

۲۳-۲- رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار، نشریه علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، گواهی پذیرش.

۲۳-۲- نقدی بر آموزش حقوق تجارت در ایران، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر بهروز اخلاقی، نشر مؤسسه پژوهش‌های حقوقی شهردانش، ۱۳۹۳٫

۲۴-۲- روش‌های تعیین بهای شرط، تعارض نظم و عدالت، مجله علمی – پژوهشی آموزه‌های فقه مدنی، ش ۱۱، ۱۳۹۴٫ به اتفاق همکار

مقالات انگلیسی

۳-۱- Analogical Reasoning: A Comparative Study of Ratio Decidendi in Islamic Jurisprudence and Common Law, presented in .UN. OF EXETER, UK.

۳-۲-Analogy: A Source of Norms or A Method of Interpretation. Presented in UN OF BIRMINGHAM, UK.

–۳-۳- The influence of modern humanities in the seminary thought and educational system of Qum, Durham UN.,UK.

ب- راهنمایی، مشاوره و داوری دهها پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری

سابقه همکاری‌های علمی

– عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی – ترویجی پژوهش‌های حقوقی

– همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

– همکاری با پژوهشگاه قوه قضائیه

– همکاری با معاونت آموزش دادگستری استان تهران

سابقه سمت‌های اجرایی

– مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

– عضو شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت علوم

– عضو هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری

– عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم

– عضو هیأت مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم

– نماینده معاونت حقوقی وزارت علوم در کمیسیون ملی یونسکو

علایق پژوهشی

حقوق اسلامی، هرمنوتیک حقوقی، حقوق تجارت، حقوق داوری، تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی