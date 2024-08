رد پای آبی به اندازه یک اقیانوس در مریخ کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این یافته ها براساس اطلاعات ارتعاشی لندر اینسایت ناسا ارائه شده که بیش از ۱۳۰۰ زلزله مریخی را تا قبل از خاموش شدن ( ۲ سال قبل) ثبت کرد.

به گفته واشان رایت از انستیتو اقیانوس شناسی اسکریپس در کالیفرنیا و محقق ارشد پژوهش، این آب که تخمین زده می شود در عمق ۱۱.۵ تا ۲۰ کیلومتری سطح سیاره واقع شده باشد، احتمالا میلیاردها سال قبل هنگامیکه مریخ مملو از رودخانه و دریاچه واقیانوس بود به زیر پوسته نفوذ کرده است.

البته باید توجه داشت که وجود آب داخل مریخ به معنای آن است که در سیاره سرخ حیات وجود دارد. رایت در این باره می گوید: یافته های ما نشان می دهد در این سیاره محیط هایی وجود دارد که احتمالا حیات را در خود داشته باشند.

محققان در این پژوهش مدل های رایانشی را با اطلاعات اینسایت از جمله سرعت زلزله ها ترکیب کردند تا مشخص شود آب زیرزمینی دلیل احتمالی این ارتعاشات است.

نتیجه پژوهش در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد.

اگر موقعیت اینسایت در نزدیکی خط استوای سیاره نشان دهنده وضعیت در بقیه نقاط آن باشد، آب زیرزمینی برای پر کردن یک اقیانوس جهانی به عمق یک تا ۲ کیلومتر کافی است.

برای تایید وجود آب و جستجوی هرگونه نشانه احتمالی از حیات میکروبی به حفاری و تجهیزات دیگر نیاز است.