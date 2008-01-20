انحلال شورا شهر کرمانشاه قطعی شد

مجید غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: این رای توسط شعبه دوم دادگاه عمومی دادگستری تهران صادر شده و قطعی و لازم الاجراست.

وی در توضیح به روند چگونگی انحلال شورای شهر کرمانشاه افزود: پس از شش ماه از تشکیل شورا متاسفانه اعضای آن با اختلاف نظراتی و نتوانستند در عمل وظایفی که قانون بر عهده آنها گذاشته بود را انجام دهند. اولین گام شورا پس از انتخاب، انتصاب شهردار بود که از عهده این موضوع هم بر نیامدند و مردم کرمانشاه شاهد آن بودند که امور اجرایی و خدمات شهری مختل و به کندی پیش می رفت.

غفوری با بیان اینکه اعضای شورای شهر با دستگاه اجرایی استان نیز متحد نبودند خاطرنشان کرد: حدود 100 ساعت با اعضای شورای شهر جلسه داشتیم اما متاسفانه نه تنها این مشکل حل نشد بلکه اعضای شورا حتی با یکدیگر نیز همدل و هم فکر نبودند.

وی بیان داشت: در نهایت به در خواست فرماندار کرمانشاه، هیئت حل اختلاف استان رای انحلال شورای شهر کرمانشاه را صادر کرد و پس از گذشت 9 روز این رای به تصویب هیئت مرکزی حل اختلاف کشور رسید و طبق قانون اعضای شورا به حکم صادره اعتراض و با گرفتن وکیل و تنظیم دادنامه ای خواستار رسیدگی مجدد به حکم صادره شدند.

استاندارکرمانشاه ادامه داد: در این راستا جلسه دادرسی در روز 23 دی ماه سال جاری در شعبه دوم دادگستری تهران با حضور اعضای شورای شهر، استاندارکرمانشاه و نماینده وزارت کشور تشکیل شد و هر دو طرف به ارائه دفاعیات از خود پرداختند و در نهایت رای قطعی برای انحلال شورای شهر کرمانشاه از سوی این شعبه صادر شد.

غفوری با ابراز تاسف از انحلال شورای شهر کرمانشاه تصریح کرد: انتظار می رفت شورای شهر کرمانشاه به لحاظ خدمات رسانی به مردم و شکوفایی در استان، الگو باشد.

وی با اشاره به یک سال فرصت از دست رفته عنوان کرد: امیدواریم شهردار کرمانشاه با همکاری مسئولان استان در جبران این فرصت از دست رفته نهایت تلاش خود را به کار گیرد.

غفوری خاطرنشان کرد: تا انتخابات میان دوره ای شورا که حسب دستور و تشخیص وزیر کشور برگزار می شود از معتمدین و نخبگان استان دعوت خواهیم کرد و با تشکیل یک شورای مشورتی برای بهبود وضعیت شهر انجام وظیفه می کنیم.

یادآوری می شود اعضای شورای شهر کرمانشاه پیش از این طی مصاحبه های متعددی به رفتار یکجانبه فرماندار کرمانشاه در پلمپ ساختمان شورای شهر اعتراض کرده بودند. ضمن اینکه در حکم اولیه شعبه دوم دادگستری استان تهران نیز رای به قانونی بودن جلسات و عدم انحلال شورای شهر کرمانشاه صادر شده بود.