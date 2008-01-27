چهل و چهارمین شماره فصلنامه "قبسات" منتشر شد

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : از جمله مقالات این فصلنامه علمی پژوهشی می‌توان به « انسان قرآنی» به قلم محمدجواد رودگر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، « آفرینش انسان در قرآن و اوپنیشادهای کهن» به قلم ابوالفضل محمودی استادیار گروه عرفان تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عصمت بسطامی کارشناس ارشد ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و «انسان در نگاه اسلام و اومانیسم» به قلم عبدالله ابراهیم‌زاده آملی عضو هیأت علمی و کارشناس ارشد فلسفه و کلام پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه اشاره کرد.

همچنین مقالات دیگری نظیر «نفس انسان؛ موجودی ناشناخته» ـ بررسی دیدگاه کانت درباره نفس ـ به قلم محمد محمدرضایی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران، «انسان‌شناسی حکمت خالده به روایت سیدحسین نصر» به قلم عبدالله نصری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، « وحدت‌گروی صدرا در تحلیل وجودی انسان» به قلم اسحاق طاهری سرتشنیزی استادیار فلسفه اسلامی مجتمع آموزشی عالی شهید محلاتی در شماره جدید قبسات منتشر شده است.

بر همین اساس در ادامه مقالات این نشریه، «انسان از نگاه فیلون و ابن‌عربی» به قلم طاهره حاج‌ابراهیمی استادیار گروه ادیان و عرفان واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی، «خلافت الاهی؛ با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله جوادی‌آملی» به قلم سیداکبر سیدی‌نیا دانش‌آموخته خارج حوزه علمیه قم و «ماهیت انسان؛ تأملی صدرایی بر نگرش مبنایی اگزیستانسیالیسم» به قلم علیرضا روغنی موفق عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه پیام نور منتشر شده است.

این نشریه اخیراَ موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری شده است که متن نامه مربوط به کسب این درجه در ابتدای نشریه به چاپ رسیده است.

فراخوان ارائه مقاله در شماره‌های آتی این فصلنامه آمده است. مرگ‌پژوهی، مهدویت و کلام جدید، معرفت دینی، روش‌شناسی معرفت دینی با رویکرد تاریخی استقرایی، هوش مصنوعی و کلام جدید از عناوینی است که در فراخوان مقالات این فصلنامه آمده است.