"انتهای زمین" جانشین "دایره زنگی" شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام‌شده قرار بود چهارشنبه 17 بهمن فیلم سینمایی "دایره زنگی" ساخته پریسا بخت‌آور ساعت 15/18 دقیقه در سینما صحرا برای نمایندگان رسانه‌های گروهی اکران شود که به این ترتیب جای خود را به "انتهای زمین" داد.

نمایی از فیلم "انتهای زمین"

در خلاصه داستان نخستین فیلم صفاری آمده است: حجت مردی میانسال است که از شمال با پای پیاده به جنوبی‌ترین نقطه ایران در کنار دریای عمان سفر کرده و آنجا 17 سال دور از زندگی شهری سکنی گزیده است. او به عنوان یک فرد مشهور و رابینسن کروزوئه ایرانی شناخته شده، اما شخصیت‌هایی به وی سر می‌زنند که باعث بروز مشکل برای او می‌شوند.

حجت‌الله قزوینی، شهاب فرضعلی، مسعود مهرگان، سعید معظمی، ابراهیم بحرالعلومی، بیژن سیفان، نیلوفر ادیب‌فر و وحید خدیر بازیگران، بایرام فضلی مدیر فیلمبرداری، ابراهیم سعیدی تدوینگر، محمدرضا یوسفی صداگذار، شهرام غلامپور موسیقی، سیدداود اطیابی مدیر تولید، محمد عاشقی عکاس، مسعود اطیابی تهیه‌کننده و صفاری و علی‌اکبر فتوحی سرمایه‌گذاران "انتهای زمین" هستند.

صفاری ساخت مستندهای "رویای مروارید"، "نفت و دریا"، "دریای پارس"، "خدایم کجاست" و ... را در کارنامه خود دارد. وی برای فیلم "رویای مروارید" از جشنواره‌های داخلی و خارجی جوایز متعدد دریافت کرده است.