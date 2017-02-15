فیلم/ رابینسون کروزو ایرانی را بشناسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین تیزر فیلم سینمایی «انتهای زمین» به کارگردانی ابوالفضل صفاری همزمان با ادامه اکران فیلم در گروه سینمایی «هنر و تجربه» رونمایی شد.

در خلاصه داستان این فیلم که اولین ساخته ابوالفضل صفاری است، آمده است: حجت مرد میانسالی است که خانه و زندگی خود را در شمال ایران رها می کند و با پای پیاده به سوی جنوب ایران حرکت می کند. او تصمیم می گیرد تا انتهای دنیا پیاده برود و بمیرد اما به رابینسون کروزو ایرانی مشهور می شود.

حجت الله قزوینی، مسعود مهرگان، شهاب فرضعلی، نیلوفر ادیب فر، سعید معظمی، ابراهیم بحرالعلومی، النا فرر، جف ملیجک، ماه خاتون پیر آکند، وحید خدیر و بیژن سیفان بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم پس از ۱۱ سال در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در حال اکران است.

عوامل و دست اندرکاران «انتهای زمین» عبارتنداز نویسنده و کارگردان: ابوالفضل صفاری، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، تدوین: ابراهیم سعیدی و مجید عاشقی، صدابردار: مهرداد دادگری، موسیقی: شهرام غلام پور، طراح لباس و صحنه: ابوالفضل صفاری، صداگذار: محمدرضا یوسفی، دستیار و برنامه ریز: امیر حسین ثنائی، منشی صحنه: نگار صمدی، عکاس: محمد عاشقی، دستیاران کارگردان: آرزو روشناس و چکامه مرندی، مدیر تدارکات: کوروش بختیاری، مشاور رسانه‌ای: منصوره بسمل، سرمایه گذاران: ابوالفضل صفاری و علی اکبر فتوحی و تهیه‌کننده: سید مسعود اطیابی.