‌به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، چای ترش که از گل‌های خشک‌شده‌ی گیاه هیبیسکوس تهیه می‌شود، به دلیل طعم ترش، رنگ زیبا و خواص درمانی فراوان، یکی از محبوب‌ترین دمنوش‌های گیاهی در جهان محسوب می‌شود، چای ترش حاوی مقدار زیادی آنتی‌اکسیدان از جمله آنتوسیانین و ویتامین C است که به کاهش آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد کمک می‌کند. تحقیقات نشان داده است که این چای گیاهی تأثیر مثبتی در کاهش فشار خون و کلسترول دارد و می‌تواند به پیشگیری از بیماری‌های قلبی کمک کند.

کمک به کاهش وزن و کنترل قند خون

بررسی‌های علمی حاکی از آن است که چای ترش می‌تواند در کاهش چربی بدن و تنظیم قند خون مؤثر باشد. مطالعه‌ای روی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ نشان داد که مصرف منظم این دمنوش به بهبود مقاومت به انسولین کمک می‌کند.

تأثیرات ضدالتهابی و محافظت از کبد

مطالعات نشان داده‌اند که ترکیبات موجود در چای ترش خاصیت ضدالتهابی دارند و می‌توانند از بروز بیماری‌هایی مانند آرتریت، سرطان و آلزایمر پیشگیری کنند. همچنین، این نوشیدنی به دلیل خواص سم‌زدایی، از عملکرد سالم کبد حمایت می‌کند.

زیبایی و جوانی پوست با چای ترش

چای ترش با داشتن ترکیبات آنتی‌اکسیدانی، به کاهش چین‌وچروک و افزایش خاصیت ارتجاعی پوست کمک می‌کند. اسیدهای طبیعی موجود در این گیاه نیز باعث روشن‌تر شدن رنگ پوست و کاهش لک‌های پوستی می‌شوند.

با توجه به خواص گسترده چای ترش، این نوشیدنی گیاهی می‌تواند جایگزین مناسبی برای نوشیدنی‌های کافئین‌دار باشد و با مصرف منظم آن، گامی مؤثر در حفظ سلامت بدن برداشت.

ارزش غذایی چای ترش

چای ترش حاوی ویتامین C است. این ماده‌ی مغذی در رشد و ترمیم بافت‌ها، محافظت از غضروف‌ها، استخوان‌ها و دندان‌ها، التیام زخم‌ها و تشکیل کلاژن نقش دارد و جذب آهن را در بدن افزایش می‌دهد. ویتامین C یک آنتی اکسیدان است که می‌تواند با تقویت سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلاء به بیماری‌های مهمی مثل بیماری قلبی، دیابت و سرطان را کاهش دهد. در چای ترش آنتی اکسیدان دیگری به نام آنتوسیانین (Anthocyanin) وجود دارد که دارای اثرات ضدباکتریایی است و می‌تواند مثل ویتامین C از بسیاری از بیماری‌های مزمن پیشگیری کند.

چای ترش یک چای گیاهی است. بنابراین، به دلیل نداشتن کافئین برای افرادی که می‌خواهند یک نوشیدنی گرم بدون کافئین داشته باشند، گزینه‌ی مناسبی محسوب می‌شود. هر لیوان چای سیاه یا سبز حاوی حدود ۳۵ تا ۹۰ میلی‌گرم کافئین است. در یک لیوان قهوه هم تقریباً ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌گرم کافئین یافت می‌شود.

فواید چای ترش برای سلامتی

چای ترش ویتامین یا مواد معدنی زیادی ندارد، اما حاوی ویتامین C و انواع آنتی اکسیدان است. تحقیقات فعلی نشان می‌دهد که فواید چای ترش برای سلامتی گسترده است، از جمله:

خواص چای ترش برای قلب؛ سرشار از آنتی اکسیدان است

در گیاه‌ی هیبیسکوس آنتی اکسیدان‌های مختلفی مثل بتا-کاروتن، ویتامین C و آنتوسیانین یافت می‌شود. غذاهای غنی از آنتی اکسیدان نقش مهمی در حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری‌های مزمن دارند. آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌های مضری را که به آن‌ها رادیکال‌های آزاد می‌گویند، از بین می‌برند. رادیکال‌های آزاد به سلول‌های بدن آسیب می‌زنند و احتمال ابتلاء به مشکلاتی مانند سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی را افزایش می‌دهند؛ در نتیجه باید هنگام مصرف این ماده به خواص چای ترش برای قلب هم توجه کرد.

بدن می‌تواند از آنتی اکسیدان‌های خود برای مقابله با رادیکال‌های آزاد استفاده کند. با این حال، لازم است با مصرف غذاهای غنی از آنتی اکسیدان به بدن در از بین بردن این مولکول‌های مضر و پیشگیری از بیماری‌های مختلف کمک کنید.

با التهاب مبارزه می‌کند

چند مطالعه‌ی حیوانی و چند مطالعه‌ی کوچک که روی انسان انجام شده‌اند، توانایی هیبیسکوس را در مبارزه با التهاب نشان داده‌اند. افزایش التهاب در ایجاد بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان، آسم، بیماری آلزایمر، بیماری قلبی و آرتریت روماتوئید (روماتیسم) نقش دارد.

اگرچه در این زمینه به تحقیقات بیشتری نیاز است، اما به‌طور کلی به نظر می‌رسد که هیبیسکوس دارای اثرات ضدالتهابی مفیدی باشد و این نکته را هم باید در مجموعه خواص چای ترش در نظر گرفت. در یک مطالعه که روی ۵۴ فوتبالیست مرد انجام شد، مصرف عصاره‌ی هیبیسکوس با کاهش استرس اکسیداتیو همراه بود. استرس اکسیداتیو نشانگر التهاب در ورزشکاران است.

خواص چای ترش در مبارزه با باکتری‌ها

در مطالعاتی که در محیط آزمایشگاه انجام شده‌اند، عصاره‌ی هیبیسکوس توانسته است انواع خاصی از باکتری‌ها را کنترل کند. اگرچه گفته می‌شود که این گیاه می‌تواند به اندازه‌ی بعضی از داروها در مبارزه با گونه‌های مختلف باکتری مؤثر باشد، اما محققان هنوز در حال بررسی اثربخشی آن در انسان هستند.

خواص چای ترش در پیشگیری از سرطان

چای هیبیسکوس علاوه بر آنتوسیانین حاوی آنتی اکسیدان دیگری به نام پلی فنول (Polyphenol) است که خواص ضدسرطانی آن ثابت شده است. عصاره‌ی هیبیسکوس از رشد سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کند و سرعت پیشرفت سرطان دهان را کاهش می‌دهد. همچنین می‌تواند به جلوگیری از گسترش سلول‌های سرطان پروستات و سلول‌های سرطان معده کمک کند.

از کم‌آبی بدن جلوگیری می‌کند

اگرچه هیچ مطالعه‌ای در مورد چای ترش و هیدراتاسیون بدن وجود ندارد، اما می‌توان مصرف آن را در تأمین آب مورد نیاز بدن مؤثر دانست. یک لیوان ۸ اونسی (حدود ۲۳۶ میلی‌لیتر) چای هیبیسکوس، حاوی ۸ اونس آب و فاقد قند یا کافئین است. نوشیدن مقادیر کافی آب برای هیدراتاسیون بدن و هضم مناسب ضروری است.

خواص چای ترش برای پوست

چای ترش که به عنوان دمنوشی پر خاصیت استفاده می‌شود خواص بسیاری برای پوست نیز دارد.

ضد پیری؛ مصرف چای ترش، فعالیت آنزیم الاستاز که مسئول تجزیه الاستین است را متوقف می‌کند. این چای به سفت شدن پوست و حفظ خاصیت ارتجاعی آن کمک می‌کند.

جلوگیری از لکه‌های پوستی؛ ی کی از نشانه‌های پیری پوست به وجود آمدن لکه‌های مختلف است. این لکه‌های به دلایل مختلف از جمله قرار گرفتن در معرض اشعه ماورا بنفش، تولید بیش از حد ملانین و برخی از موارد ژنیتکی به وجود می‌آیند. اسید سیتریک و اسید مالیک موجود در چای ترش خاصیت لایه‌برداری دارد، به گردش سلولی کمک می‌کند و باعث می‌شود رنگ پوست شما یکدست‌تر به نظر برسد.

هیدراته نگه داشتن پوست؛ چای ترش سرشار از موسیلاژ است. این ماده چسبنده که توسط گیاهان تولید می‌شود به ذخیره آب و غذا کمک می‌کند. موسیلاژ باعث می‌شود پوست برای مدت طولانی‌تری هیدراته، نرم و لطیف بماند و از خشک و کدر شدن پوست جلوگیری می‌کند.

نحوه‌ی مصرف چای ترش

چای؛ با خیساندن جوانه‌های خشک‌شده هیبیسکوس در آب جوش، دمنوش چای ترش درست کنید. علاوه بر این، می‌توانید از چای کیسه‌ای هیبیسکوس استفاده کنید.

پودر؛ پودر هیبیسکوس از قسمت‌های خشک‌شده‌ی گیاه که آسیاب شده‌اند، تهیه می‌شود. شما می‌توانید این پودر را با آب مخلوط کنید تا یک نوشیدنی درست شود.

عصاره؛ معمولاً عصاره‌ی هیبیسکوس به شکل مکمل در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد.

مصرف چای ترش به‌عنوان یک چای گیاهی می‌تواند فواید زیادی برای سلامتی داشته باشد و خواص چای ترش تنوع جالب توجهی دارد. هیبیسکوس به حفظ تناسب اندام کمک می‌کند و فشار خون، چربی خون و قند خون را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، التهاب را در بدن کم می‌کند و از بروز سرطان پیشگیری می‌کند.