به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آروان‌کلاد، رویداد تخصصی «آشنایی با مفاهیم و زیرساخت‌های ابری آروان‌کلاد»، چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳ به میزبانی کداندکافی (Code & Coffee) و در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد. این رویداد میزبان شرکت‌کنندگانی از خرمشهر، دزفول، آبادان و اهواز بود و در آن متخصصان آروان جدیدترین دستاوردهای فنی‌شان را معرفی کردند.

آروان‌کلاد این دست از رویدادهای خارج از تهران را با رویکرد توسعه‌ی دانش ابری در شهرهای مختلف برگزار می‌کند و در سومین رویداد به همت فعالان حوزه‌ی IT اهواز، توانست این ارتباط را با جامعه‌ی متخصصان و دانش‌جویان IT خوزستان داشته باشد. دو رویداد قبلی در شهرهای مشهد و کاشان برگزار شد.

از رؤیای ماندن برای ساختن

در بخش ابتدایی این رویداد حمیدرضا خادمی؛ مدیر بازرگانی فناپ‌تک و میزبان این رویداد با مرور یک خاطره‌ی شخصی در پایان تحصیلش و بازگشت به اهواز، به «رؤیای ماندن برای ساختن» پرداخت. این‌که آبادانی‌ای بدون تلاش ما برای ساختن اتفاق نمی‌افتد: «در پاسخ به دوستم که گفت داری برمی‌گردی اهواز که چی بشه؟ اون‌جا که چیزی نداره، بهش گفتم می‌ریم و می‌سازیمش». خادمی در ادامه به چگونگی ساخت کارخانه‌ی فناپ‌تک در خرمشهر پرداخت که توانسته است نزدیک به ۳۰۰ اشتغال مستقیم بومی ایجاد کند و به ۶۰ درصد از نیاز بازار سخت‌افزار بانکی در کشور پاسخ دهد.

خادمی در پایان با اشاره به این‌که دورهمی‌های کداندکافی اهواز با رویکرد شبکه‌سازی فعالان IT اهواز شکل گرفته است، از شرکت‌کنندگان دعوت کرد با حضور و تقویت این دورهمی، کمک کنند جامعه‌ی IT اهواز شکل منسجم‌تر و قوی‌تری به خود بگیرد و با انجام فعالیت‌های بزرگ‌تر زمینه‌ی جذب سرمایه‌گذاران در حوزه‌ی IT به اهواز جلب شود.

قدم زدن روی لبه‌ی تکنولوژی ابری

در ادامه‌ی رویداد نمایندگان آروان‌کلاد به معرفی این شرکت، رویایی که براساس آن شکل گرفته، مسئولیت اجتماعی آروان و معرفی جدیدترین دستاوردهای فنی خود در حوزه‌ی ابری پرداختند.

هستی شهریزفر؛ معمار ارتباطات آروان‌کلاد توضیح داد که این شرکت ۹ سال پیش، با رؤیای ساختن «شرکتی روی لبه‌ی تکنولوژی ابری» آغاز به کار کرده است که بتواند با انجام یک کار فناورانه در حوزه‌ی ابری در کنار داشتن یک فرهنگ سازمانی متمایز، بهانه‌ای برای بازگشت حرفه‌ای‌ها به وطن باشد.

شهریزفر در ادامه به مسؤولیت اجتماعی آروان در حوزه‌ی آموزش پرداخت: «آروان فقط کسب‌وکار و محصول نیست، همان‌طور که محصولات آروان کمک می‌کنند کاربران نهایی خدمات آنلاین، تجربه‌ی کاربری بهتری در زیست دیجیتال‌شان داشته باشند، در حوزه‌ی مسؤولیت اجتماعی هم به‌دنبال توانمندسازی هستیم». به گفته‌ی شهریزفر «توانمندسازی آموزشی» مسیر مسؤولیت اجتماعی آروان است که با راه‌اندازی «آروان آکادمی» توانسته است دوره‌های آموزشی حوزه‌ی کلاد را منطبق بر مسیر شغلی و به‌شکل رایگان دردسترس همه‌ی علاقه‌مندان قرار دهد. همین‌طور در قالب طرحی به نام «کاریز» به توانمندسازی آموزشی نوجوانان و جوانانی می‌پردازد که به‌واسطه‌ی محدودیت‌های جغرافیایی و اجتماعی، دسترسی کم‌تری به محتوای تخصصی دارند. این دانش‌پذیران پس از پایان آموزش‌شان در کاریز، به بازار کار تخصصی حوزه‌ی IT وصل می‌شوند. به گفته‌ی شهریزفر در کنار شهرهای زابل، بم، کرمان، چابهار، بندر سیریک، قشم، گرگان، مشهد، تهران و…، آروان در تازه‌ترین توسعه‌ی طرح کاریز به شهر اهواز هم آمده است و با همکاری مؤسسه‌ی شهید علی هاشمی به آموزش تخصصی نوجوانان و جوانان اهوازی می‌پردازد.

در بخش ارایه‌های فنی، اشکان عبدالملکی؛ مدیرمحصول آروان به معرفی دو محصول « CDN و امنیت ابری» و «پلتفرم ویدیو و پخش زنده‌» آروان پرداخت. عبدالملکی با جزئیات بیش‌تری توضیح داد که تازه‌ترین امکان محصولی آروان در این بخش به نام Edge Computing یا پردازش لبه چه‌طور به نیازهای جدید کسب‌وکارها به تناسب نیازشان پاسخ می‌دهد. همین‌طور امکاناتی را معرفی کرد که این فیچر محصولی در اختیار کسب‌وکارها و سازمان‌ها قرار می‌دهد تا براساس استاندارد وب، بتوانند سناریوهای مختلف مورد نیازشان را به‌شکل شخصی‌سازی شده توسعه دهند.

عبدالملکی همین‌طور توضیح داد که امکانات متنوع پلتفرم ویدئویی آروان چه‌طور می‌تواند به نیازهای میزبانی و پخش زنده ویدئو کمک کند و به دغدغه‌های متنوع کاربران در این بخش پاسخ دهد؛ از جمله پاسخ‌گویی به تعداد بالای کاربران هم‌زمان، پخش به تناسب دستگاه مورد استفاده‌ی مخاطبان، گزارش‌گیری‌های متنوع و…

در ادامه، سلیم شهری؛ راهبر تیم دواپس آروان به این موضوع پرداخت که محصولات حوزه‌ی ابری چه‌طور می‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای سخت‌افزاری سازمان‌ها در پشتیبانی از نرم‌افزارهای مورد استفاده‌شان باشند.

سلیم شهری مقایسه‌ای داشت میان مدل استفاده‌ی سازمان‌ها از زیرساخت‌های سنتی و چالش‌های آن در مقابل، استفاده از زیرساخت‌های ابری که با حذف این چالش‌ها و ارایه‌ی راهکارهای بهینه به سازمان‌ها امکان می‌دهد روی لبه‌ی تکنولوژی حرکت کنند و زیرساختی امن و به‌روز را در اختیار داشته باشند.

شهری هم‌چنین جدیدترین محصولات آروان در حوزه‌ی هوش مصنوعی را معرفی کرد که چگونه می‌توانند پاسخ‌گوی پردازش‌های سنگین هوش مصنوعی و مدل‌های یادگیری ماشین باشند: «محصول AI as a Service آروان به شما امکان می‌دهد توسعه و اجرای مدل‌های AI را در سازمان‌تان یا در محصولات‌ فناورانه‌تان بدون نیاز به زیرساخت پیچیده و به‌شکل بی‌دردسر انجام دهید».

در آخرین ارایه‌ی فنی، محمد موسوی؛ SRE آروان به معرفی کانتینر ابری و دیتابیس ابری آروان پرداخت که با پیاده‌سازی سریع، مقیاس‌پذیر و پایداری بالا به دغدغه‌های کسب‌وکارها در حوزه‌ی کانتینر و دیتابیس مدیریت شده کمک می‌کنند و دغدغه‌های فنی سطح بالاتری را از روی دوش تیم فنی سازمان برمی‌دارند: «ویژگی‌های محصول کانتینر ابری آروان به شما امکان می‌دهد که بسیاری از اپلیکیشن‌های پرکاربرد را تنها با چند کلیک در اختیار بگیرید و دیگر تیم فنی شما درگیر پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها نباشد». قابلیت‌های ویژه‌ی پشتیبان‌گیری در هر دو محصول از دیگر مواردی بود که موسوی به آن پرداخت، مجموعه امکاناتی که به کاربران کمک می‌کند نسبت به امنیت سرویس‌های‌شان آسوده باشند.

در بخش پایانی رویداد، پدرام قهرمانی؛ مدیر شبکه‌ی شرکای آروان به روی صحنه آمد و از مجموعه راهکارهای آروان در پاسخ به دغدغه‌های «مهاجرت از زیرساخت‌های سنتی به زیرساخت‌های ابری» گفت: «آروان با فراهم آوردن مجموعه‌ای از خدمات و پشتیبانی در کنار محصولاتش، به سازمان‌ها کمک می‌کند که دغدغه‌ای برای این مهاجرت نداشته باشند؛ آموزش، پشتیبانی در بالاترین سطح سازمانی، خدمات دواپس برای یک مهاجرت امن و بی‌دردسر و ارایه‌ی یک برنامه‌ی جامع استراتژی مهاجرت برای سازمان‌های بزرگ مجموعه‌ی این خدمات هستند».

همین‌طور قهرمانی با معرفی شبکه‌ی شرکای تجاری آروان‌کلاد اشاره کرد: «ما در آروان اعتقاد داریم که بخشی از درآمد سازمان باید صرف همان شهری شود که مشتریان از آن‌جا به آروان پیوستند، با همین رویکرد شبکه‌ی شرکای تجاری آروان آمده است تا در کنار توسعه‌ی شبکه‌ی فروش آروان، به گردش اقتصادی هر منطقه کمک کند».