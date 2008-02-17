آیات قرآن بر منطق گفتگو استوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، استاد معن صلاح الدین علی محقق و پژوهشگر سوریه در همایش " گفتگو در اسلام؛ تأکید بر بعد تمدنی" درباره مفهوم گفتگو و آداب آن سخنرانی کرد و اظهار داشت: گفتگو موضوع مهمی است که از زمان خلقت بشر وجود داشته و مبدأ اساسی رسالت انبیاء الهی به شمار می رود که شیوه انبیاء، پیامبران و اندیشمندان در طول تاریخ بوده است.

این محقق با اشاره به اینکه تمدن اسلامی به شکل خاصی از گفتگو بهره گرفته و بی آنکه کوتاهی کند، سخنان دیگران را نیز مورد توجه قرارمی دهد، تصریح کرد: حکمت الهی انسان را دارای افکار و عقاید متعدد قرار داده و گفتگو را وسیله ای برای تقریب، شناخت و همکاری میان ملتها، افراد و گروههای مختلف قرار داده است. مبدأ اختلاف و تنوع شرط گفتگو و اراده الهی به شمار می رود. گفتگو شیوه، شرط، آداب، موضوع و اهدافی را دنبال می کند که باید طرفین به آن پایبند باشند.

دکتر زکریا خولی مدیر ارشاد وزارت اوقاف سوریه نیز درباره " گفتگو در قرآن و سنت نبوی" سخنرانی کرد و یادآور شد: گفتگو پیش از آنکه مطلوب شریعت باشد مطلوب عقل است و از صفات فطری انسان به شمار می رود که معیارها و ضوابطی دارد. گفتگو گوهر قرآن کریم به شمار می رود و به صورت کلی در آیات خود به گفتگو دعوت می کند.

وی با اشاره به گفتگوهای متعدد در قرآن کریم افزود: در قرآن گفتگوهای مختلفی چون گفتگوی خدا با ملائک، گفتگوی خدا با انبیاء، گفتگوی خدا با ابلیس و داستانهای انبیاء آمده که متعلق به همه امتها است.

دکتر عبدالسلام راجح رئیس دانشکده شریعت و قانون در مجمع شیخ احمد کفتارو و عضو شورای ملی سوریه نیز در زمینه گفتگو به ممفهوم اختلاف و تکثر آرا میان اقوام مختلف اشاره کرد و گفت: اسلام شیوه جهانی برای گفتگو دارد. هنگامی که از گفتگو صحبت می کنیم درباره چیزی صحبت می کنیم که انسان به آن نیاز دارد و حرکت تاریخی ملتهای محسوب می شود.