چهارمین همایش دانش افزایی طلاب جوان مدارس علمیه مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام رضا اسلامی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ظهر امروز پیرامون جایگاه فقه در منظومه علوم سیاسی و ضرورت فقه آموزی و افقهای آن در ارتباط با علوم دیگر به ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت: نشست های علمی و نقد روز علاوه براینکه نشاط علمی و فضاسازی ایجاد می کند طلاب جوان را در فضاهای علمی قرار می دهد و انگیزه های آنها را تقویت می نماید.

وی گستردگی دین و جامعیت آن را عامل دیر دست یافتن به دین برشمرد و افزود: با توجه به سطوح مختلف دین تحقق دین شناسی زود محقق نخواهد شد.

اسلامی از دیگر عوامل گستردگی دین وجاهلیت آن را رسالت انبیاء بر شمرد و افزود: مخاطبان انبیاء مختلف بود و به همین منظور شارع سطح مخاطب را در مقطع مختلف لحاظ کرده است و همین سبب شده تا خطابات شرعی نیز مختلف باشد.

در این نشست معاون آموزش و پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان افزود: این نشست با هدف تقویت انگیزه های لازم برای ادامه تحصیل و تصحیح و تکمیل نگرش و تصویری که برای مسئولیت طلبگی متناسب با وظایف کنونی که بر عهده طلاب است و پاسخ به ابهامات و شباهات در مسیر تحصیلی طلاب و موضوع یابی و یا فراهم آوردن بستری برای فعالیت بیشتر علمی و تحقیقاتی و پژوهشی طلاب جوان برگزار شد.

در پایان این نشست پرسش و پاسخی توسط حجج الاسلام رضا اسلامی، محمد حسن ربانی بیرجندی استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و حمید درایتی استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد تشکیل و طلاب جوان سوالات مکتوب خود را ارائه و پاسخ های مناسب را دریافت کردند.

