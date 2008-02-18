به گزارش خبرنگار مهر، شینهوا اعلام کرد بازیگر و فیلمساز 61 ساله آمریکایی برای حضور مجدد در نقش شخصیت گیب واکر با مسئولان استودیو فیلمسازی سونی در حال مذاکره است.





پوستر فیلم "صخره‌نورد"

فیلم حادثه‌ای "صخره‌نورد" با بازی استالونه، جان لیتگو و مایکل روکر سال 1993 با بودجه‌ای در حدود 70 میلیون دلار ساخته شد و در سطح جهانی بیش از 250 میلیون دلار فروخت. استالونه در این فیلم نقش یکی از اعضاء گروه نجات کوهنوردان را بازی می‌کند که با یک گروه تبهکار که هواپیمایی حامل میلیون دلار پول را دزدیده‌اند درگیر می‌شود.

فیلم حادثه‌ای "صخره‌نورد" با استقبال گسترده منتقدان نیز رو به رو شد و موفقیت آن نقشی مهم در احیاء موقعیت کاری استالونه داشت، با این حال فیلم نامزد دریافت جایزه تمشک طلایی بدترین فیلم شد. ضمن اینکه نام آن به عنوان پرهزینه‌ترین صحنه بدلکاری در هوا در کتاب رکوردهای گینس ثبت است. سایمن کرین بدلکار برای عبور بین دو هواپیما در ارتفاع 15 هزار پایی، یک میلیون دلار دستمزد گرفت.

استالونه سال 2007 "راکی بالبوا" ششمین فیلم مجموعه "راکی" را ساخت که به لحاظ تجاری به موفقیت زیادی دست یافت. فیلم در داخل آمریکا 80 میلیون دلار و در سطح بین‌المللی 150 میلیون دلار فروخت. او در حال حاضر "رمبو" چهارمین فیلم مجموعه "رمبو" را روی پرده دارد. بازسازی فیلم موفق "آروزی مرگ" با بازی چارلز برانسن از دیگر پروژه‌های استالونه است.