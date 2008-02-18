به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "دلشوره" به تهیهکنندگی و نویسندگی کیومرث و کارگردانی مهرداد پوراحمد تهیه شده است. داستان "دلشوره" درباره مردی به نام سعید سهامی است که پس از سالها به کشور بازمیگردد و دنبال بچهاش میگردد که با همسر سابقش زندگی میکند. او در این جستجو مسائلی را برای همسر سابقش به وجود میآورد.
در فیلم "دلشوره" مجید مشیری، امیرمحمد زند، کورش سلیمانی، معصومه میرحسینی، ملیکا طباخی، عزت الله رمضانیفر و ... بازی میکنند. از دیگر عوامل این فیلم میتوان به ناصر کاووسی مدیر تصویربرداری، مهدی صالح کرمانی صدابردار، مهدی گلستانه کارگردان و برنامهریز، داریوش بابائیان مجری طرح و کیومرث پوراحمد مشاور کارگردان اشاره کرد.
فیلم تلویزیونی "تکمچی" به کارگردانی یدالله صمدی و تهیهکنندگی مجید مظفری تولید شده است. عاطفه نوری، نیکو خردمند، رحمان باقریان، محمود عزیزی، ناصر فخری و بنفشه صمدی در "تکمچی" بازی کردهاند. در خلاصه داستان فیلم آمده: ماهگل در تهران به کار و تحصیل مشغول است. تکمچی برای دیدن دخترش به تهران میآید، اما ماهگل به دلیل درگیری در پروژه علمی از حضور پدر در تهران چندان استقبال نمیکند و پدر به روستا بازمیگردد...
از دیگر عوامل فیلم تلویزیونی "تکمچی" میتوان به علیرضا احدی فیلمنامهنویس، ناصر ملکی مدیر تولید، حسن پویا مدیر تصویربرداری، مجید صادقی ناظر کیفی، محمد شیوندی صدابردار و اکبر صالحی طراح گریم اشاره کرد.
فیلم تلویزیونی "فیلمساز کوچک" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی تولید شده است. در این فیلم 90 دقیقهای علی دهکردی، بهاره رهنما، اسماعیل خلج، مهرداد فلاحتگر، فلامک جنیدی و ... بازی کردهاند و فیلمنامه را سعید قاسمیان نوشته است.
در خلاصه داستان "فیلمساز کوچک" آمده: نیما به همراه پدرش که بازیگر تلویزیون و سینماست به محلهای جدید میروند. او با تعدادی از بچهها آشنا میشود و نام گروه خود را دالتونها میگذارند و مرتب همسابهها را اذیت میکنند. پدربزرگ مهرداد به خاطر رفتارهای پسرش تصمیم میگیرد به خانه سالمندان برود، اما مهرداد و خواهرش مهسا تصمیم دارند نظر او را عوض کنند.
از دیگر عوامل فیلم میتوان به مدیر تصویربرداری: بهزاد علیآبادی، مجری طرح و تهیهکننده: دانیال کاشانچی، طراح صحنه لباس: سهیلا گلستانی، مدیر تدارکات: مهدی قالیخانی، سعید سیاح تدوینگر و طراح گریم: منیژه حاتمآبادی اشاره کرد.
فیلم تلویزیونی "پنجاهمین نفر" به تهیهکنندگی عباس رنجبر و کارگردانی پیام صابری تهیه شده است. پروانه معصومی، برزو ارجمند، مژگان غلامی، میرطاهر مظلومی، فرحناز منافی ظاهر، زیبا بن ماران، هادی اتابکی و ... بازیگران این فیلم بر اساس فیلمنامه چیستا یثربی هستند.
"پنجاهمین نفر" درباره مهدی دانشجویی است که از طبقه هشتم دانشگاه به پائین پرتاب میشود. سهراب هم در اتاق حضور داشته و مهتاب خواهر مهدی مطمئن است برادرش خودکشی نکرده است. سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: حسن سلطانی، صدابردار: محمود خرسند، طراح صحنه و لباس: شهرام قدیری، طراح گریم: مهدی حبیبیپور، مدیر تولید: ابوالفضل کوهمیشی، دستیار کارگردان: هادی محقق، منشی صحنه: آسیه معصومیزاده و طراح و مجری حرکات اکشن: پیمان ابدی.
فیلم تلویزیونی "سبیلتو به باد نده" به کارگردانی سعید عالمزاده و تهیهکنندگی مسعود آبپرور تهیه شده است. علیرضا خمسه، سپند امیر سلیمانی، رابعه اسکویی، بابک نادری، نیلوفر خرمنیک، پوراندخت مهیمن، نیکو خردمند، زویا امامی و عباس محبوب بازیگران فیلم تلویزیونی "سبیلتو به باد نده" هستند.
در خلاصه داستان این فیلم تلویزیونی آمده است: در خاندان سبیلیان، زدن سبیل مساوی است با شکستن قوانین و حرمت خانواده. جمشید نوه بزرگ مردان خان و مرجان قرار است به زودی با هم ازدواج کنند. با مرگ پدر مرجان، مادر مرجان شرط میگذارد که جمشید سبیلش را بزند و ...
نمایی از فیلم تلویزیونی "پنجاهمین نفر"
فیلم "بازیگر" به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا ورزی و تهیهکنندگی محسن جاهد تهیه شده است. این فیلم روایت بخشی از تاریخ معاصر ایران است که قصه آن با ترور ناصرالدین شاه شروع می شود و با امضا حکم مشروطیت مظفرالدین شاه به پایان میرسد.
در فیلم "بازیگر" اکبر عبدی، محمد ابهر، بهزاد فراهانی، محمد ساربان، سپند امیرسلیمانی، شقایق فراهانی، کمند امیرسلیمانی، مسعود عجمی، بیژن علیمحمدی، محسن صادقی، احمد کشاورزی و ... بازی میکنند. تهیهکننده و فیلمبردار: محسن جاهد، طراح گریم: امیر اسکندری، طراح صحنه و لباس: نوید فرحمرزی، مدیران تولید: مهدی کیهانی و نعمتاله مهاجرانی و برنامهریز: محسن صادقینسب با "بازیگر" همکاری دارند.
فیلم تلویزیونی"یکی از همین روزها" نخسین فیلم بلند راما قویدل است. نویسندگان این فیلم تلویزیونی حسین ترابنژاد و مهدی شیرزاد هستند و کامبوزیا پرتوی به عنوان مشاور کارگردان و مشاوره فیلمنامه و عباس نعمتی به عنوان ناظر کیفی با این پروژه همکاری داشت. در فیلم تلویزیونی "یکی از همین روزها" نیما رئیسی، شبنم قلیخانی، پرویز پورحسینی و علی دهکردی نقشهای اصلی را ایفا کردند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده: "فکر میکنیم یکی از همین روزها مرگ از راه میرسد. نمیدانیم در اشتباهیم و مرگ ما از زمانی که زاده شدهایم با ماست و زندگی ما که طولاش از مرگ ما کوتاهتر است، بخشی کوچک از همان میرایی ماست. ما یکی از همین روزها مرگمان را درک خواهیم کرد." فیلم تلویزیونی "یکی از همین روزها" به تهیهکنندگی بهروز مفید تولید شده است.
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