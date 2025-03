به گزارش خبرنگار مهر، کتاب نقش نوروز در تقارب فرهنگ‌ها و ارتقای فرهنگ صلح(The Role of Nowrouz in the Rapprochement of Cultures and the Promotion of the Culture of Peace) شامل مجموعه مقالات و گفتارهایی که در همایشی با عنوان «نقش نوروز در تقریب فرهنگ‌ها و ترویج فرهنگ صلح» در سال ۲۰۱۰ میلادی در دفتر سازمان یونسکو در پاریس ارائه شده است. این کتاب هم‌اکنون در مجموعه منابع لاتین کتابخانه مجلس نگهداری می‌شود.

این کتاب در ۹۵ صفحه و شامل خلاصه ۱۱ سخنرانی صورت گرفته در این همایش است. از جمله سخنرانان این همایش سیدمحمد حسینی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هانس اورویل نماینده پارلمانی یونسکو، کاترینا استنو، سیسیل دوئلی، محمد زهیر عزیز نماینده افغانستان در یونسکو، محیی الکاتب سفیر عراق و نماینده یونسکو، سی مامین یاتیموف از تاجیکستان و پروفسور متین اکیچی از ترکیه هستند. سخنرانان این همایش در مورد ابعاد متعدد جشن نوروز به عنوان جشنی باستانی به بحث و گفتگو پرداخته‌اند.

ثبت نوروز به عنوان نخستین میراث معنوی ایران زمین در فهرست میراث جهانی ناملموس که ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹ اتفاق افتاد و نیز تصویب نوروز به عنوان «مناسبتی جهانی» در تقویم سازمان ملل خاطره‌ای فراموش ناشدنی برای ایرانیان است.

مجمع عمومی سازمان ملل سرانجام در چهارم اسفند ۸۸ قطعنامه «روز جهانی نوروز» را در چارچوب ماده ۴۹ دستور کار خود و تحت عنوان «فرهنگ صلح» به تصویب رساند و برای نخستین‌بار در تاریخ این سازمان، نوروز ایرانی همزمان با یکم فروردین ماه برابر با ۲۱ مارس به عنوان یک مناسبت بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.

این قطعنامه که با همکاری مشترک کشورهای ایران، آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان آماده شده بود، مورد حمایت عمومی کشورهای عضو سازمان قرار گرفته و به اتفاق آرا به تصویب رسید.



سه کشور هند، آلبانی و مقدونیه نیز در روز رأی‌گیری به کشورهای تهیه‌کننده این قطعنامه پیوستند. در نشست مجمع عمومی سازمان ملل نیز تأکید شد، نوروز همچون زبان مشترک میلیون‌ها انسان در آسیا، شبه قاره هند، آسیای مرکزی، خاورمیانه، قفقاز، بالکان، حوزه دریای سیاه و بسیاری از نقاط دیگر جهان در آمده است. امروز بیش از ۳۰۰ میلیون نفر نوروز را در سراسر جهان گرامی می‌دارند.

بزرگداشت نوروز، بزرگداشت ریشه‌ها، تاریخ و ارزش‌های تمدن‌های درخشان بشری است که در طول قرن‌ها ارزش‌های انسانی را منتقل ساخته‌اند و در واقع تجسم یکی از اهداف متعالی سازمان ملل یعنی تقویت صلح جهانی از طریق احترام به فرهنگ‌های ملی، میراث فرهنگی جهانی و تنوع فرهنگی است.

نوروز بر یگانه‌پرستی و احترام و عشق به انسان‌ها بنا شده و از این روست که جشن نوروز گستره عظیمی از جغرافیا و ملت‌ها را در برگرفته است. از این روز نمایندگی دایم ایران در یونسکو میزگردی با عنوان «نقش نوروز در تقارب فرهنگ‌ها» بهار امسال در پاریس برگزار کرد.

متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این میزگرد و نیز متن سخنرانی سفیران و اعضای هیئت‌های نمایندگی کشورهای همسایه و حوزه آسیای مرکزی و قفقاز در یونسکو که در این کتاب گردآوری شده است.

کتاب «نقش نوروز در تقارب فرهنگ‌ها و ارتقای فرهنگ صلح» به زبان انگلیسی و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است و هم اکنون این کتاب به شماره ثبت ۴۲۶۳۷۹ در مجموعه منابع لاتین کتابخانه مجلس نگهداری می‌شود و در دسترس علاقمندان قرار دارد.