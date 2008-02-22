سینما "قدس" اشنویه بازسازی و احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در جلسه ای که شب گذشته با حضور مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی و حوزه هنری استان و بخشدار اشنویه برگزار شد، موضوع بازسازی و احیاء تنها سینمای شهرستان اشنویه بررسی شد.

در این جلسه رئیس حوزه هنری استان با توجه به محرومیت و مرزی بودن این شهرستان بر احیا و بازسازی این مکان فرهنگی تاکید کرد و گفت: ایجاد فضاهای سالم فرهنگی جهت بهره مندی مردم منطقه به ویژه جوانان راهی برای مقابله با تهدیدات فرهنگی است.

صابر طبقی بر لزوم بازسازی سینمای متروکه اشنویه و سایر سینماهای غیرفعال استان تاکید کرد و از تبدیل سینمای یاد شده به یک مجموعه فرهنگی با امکانات سینمایی، موزه و رفاهی در سال آینده خبر داد.

سینما قدس اشنویه از اوایل انقلاب اسلامی به دلایل امنیتی تعطیل شد تا اینکه از سال 1368 به همت حوزه هنری استان به مدت 13 سال دوباره آغاز به کار کرد اما به طور مجدد از سال 1381 به علت عدم استقبال عمومی و ضرردهی آن تاکنون به صورت تعطیل باقی مانده است.