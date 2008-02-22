احزاب و گروه های سیاسی قوانین انتخابات را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید، شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آنجا که رسالت احزاب و تشکلهای سیاسی جلب مشارکت سیاسی اقشار مختلف مردم در صحنه انتخابات است، این رسالت باید در بستری سالم و با رعایت دقیق موازین اخلاقی و قانونی صورت پذیرد تا زمینه رقابتی فراگیر و پویا فراهم شود.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: از این رو ضروری است کلیه فعالان عرصه سیاسی نسبت به رعایت دقیق موارد قانونی اقدام نمایند.

وی ادامه داد: گروه هایی که فاقد مجوز قانونی برای فعالیت هستند نمی توانند فعالیت انتخاباتی داشته باشند و تمامی احزاب و تشکلهای سیاسی دارای پروانه فعالیت می توانند به صورت انفرادی و یا به صورت ائتلاف با سایر تشکلهای سیاسی دارای پروانه فعالیت، نسبت به انجام فعالیت تبلیغاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

رشید عنوان کرد: تشکلهای سیاسی کشوری که هنوز مجوز فعالیت در شهرستان (شعبه) اخذ نکرده اند، مشروط به عدم استفاده از عنوان شعبه مجازند در ایام انتخابات تحت عنوان تشکل سیاسی مربوطه اقدام به فعالیت نمایند.

وی خاطرنشان کرد: به غیر از تشکلهای فعال سیاسی، هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان ائتلاف، هیئت، انجمن اسلامی، جمعیت، مجمع و ... باید پس از مراجعه متقاضیان به فرمانداری ذیربط و تکمیل فرم مربوطه و اخذ مجوز صورت گیرد.