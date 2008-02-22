فیلمهای کوتاه وارش به جایگاه واقعی خود ارتقاء نیافتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری، شامگاه پنج شنبه در حاشیه برگزاری پنجمین جشنواره فیلم کوتاه وارش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تحقیق و پژوهش در ساخت فیلم کوتاه مهم و ضروری است و موجب غنای فیلم می شود.

این مستند ساز کشور و عضو هیئت انتخابیه جشنواره وارش، فیلم‌هایی که در جشنواره وارش ارائه می‌شود را رو به رشد دانست و خاطرنشان کرد: برای ادامه پیشرفت در فیلم کوتاه نیاز به توجه و حمایت مسئولان است.

جعفری با اشاره به کمبود تحقیق و پژوهش در ساخت فیلمهای کوتاه ارائه شده، تصریح کرد: این روند جای نگرانی برای توسعه فیلم کوتاه است.

وی یادآور شد: در کشور موضوعات بکر و تازه ‌ای برای ساخت فیلم کوتاه وجود دارد که جوانان علاقه مند این عرصه هنری می‌توانند وارد آن شوند.

آئین اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم کوتاه وارش عصر امروز با حضور محمد رضا جعفری چلوه، معاون سینمایی وزیر ارشاد، استاندار مازندران، هنرمندان، فیلم سازان و داوران و دست اندرکاران عرصه فیلمهای کوتاه وارش در مجتمع فرهنگی سینمایی ارشاد اسلامی بابل به کار خود پایان خواهد داد.