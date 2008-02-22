نزدیکترین خویشاوند تک سلولی حیوانات شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گذر از اشکال حیات تک سلولی به حیات چندسلولی یکی از موضوعات مهمی است که بیولوژیستها از سالها قبل به مطالعه آن پرداخته اند. در حقیقت تاکنون مشخص نبود که نقطه گذر از ارگانیسمهای تک سلولی به چند سلولی چه جانداری است.

اکنون محققان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی با همکاری پژوهشگران سه دانشگاه دیگر که نتایج تحقیقات خود را در مجله نیچر منتشر کرده اند کشف کردند که تاژکدار دریایی Monosiga brevicollis نزدیکترین خویشاوند تک سلولی تمام ارگانیسمهای چندسلولی و حیوانات است.

این بیولوژیستها هنوز اطلاعات کمی در خصوص این ارگانیسم دارند. این تاژکدار دریایی یک منبع غذایی مهم برای ماهی "کریل" به شمار می رود و ماهی کریل نیز منبع غذایی نهنگها و دیگر حیوانات دریایی است.

همچنین این تاژکداران با تغذیه میزان زیادی باکتری، یک عنصر مهم در چرخه کربنی اقیانوسها هستند.

براساس گزارش ساینس دیلی، این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "تاژکداران، نزدیکترین خویشاوندان تک سلولی زنده به حیوانات هستند و به همین منظور می توانند به درک بهتر تاریخ تکامل ارگانیسمها و تاریخ حیات در زمین بسیار مفید باشند. ما با کشف توالی ژنوم این تاژکداران نشان دادیم که این ارگانیسمهای دریایی تک سلولی بسیاری از ژنهایی را که در حیوانات، پروتئینهای ویژه در مکانیزمهای نشانه گذاری میان دو سلول را رمزگذاری می کنند، دارند."

ژنوم تاژکدار Monosiga brevicollis از حدود 9 هزار و 200 ژن ساخته شده است که این تعداد بسیار کمتر از تعداد ژنهای ارگانیسمهای چندسلولی و انسان است با وجود این برای ارگانیسمی تا این حد ساده، یک ژنوم بسیار پیچیده به شمار می رود.

در این ژنوم ژنهایی حضور دارند که در شکل گیری دستگاه عصبی مرکزی ارگانیسمهای عالی شرکت دارند و 5 ژن نیز وجود دارند که در حیوانات مسئول تولید ایمونوگلوبولین هستند، این درحالی است که تاژکداران دارای سیستم دفاع ایمنی نیستند.