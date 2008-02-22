  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۵۴

/ هفته بیست و دوم لیگ برتر /

صباباتری صدرنشین شد، سپاهان متوقف / سقوط پرسپولیس به رده سوم

صباباتری صدرنشین شد، سپاهان متوقف / سقوط پرسپولیس به رده سوم

هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با صعود تیم صباباتری به صدر جدول و سقوط پرسپولیس به رده سوم پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز چند دیدار برگزار شد که مهمترین اتفاق آن صعود تیم فوتبال صباباتری به صدر جدول رده بندی بود. ضمن اینکه سپاهان نیز با تساوی برابر مقاومت سپاسی شیراز ضمن اینکه صعود به صدر را از دست داد به رده دوم جدول صعود کرد تا پرسپولیس به رده سوم سقوط کند.

در پایان این رقابتها تیم صباباتری با 38 امتیاز خود را به عنوان صدرنشین جدید رقابتهای لیگ برتر معرفی کرد. سپاهان نیز با 37 امتیاز هم امتیاز پرسپولیس شد اما به خاطر تفاضل گل بهتر در رده دوم قرار گرفت و پرسپولیس به رده سوم سقوط کرد.

نتایج دیدارهای هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است :
* سپاهان اصفهان صفر - مقاومت سپاسی شیراز صفر

* صباباتری تهران یک - پاس همدان صفر 
 گل : عادل کلاه کج دقیقه 55

* شیرین فراز کرمانشاه صفر - استقلال اهواز 3
گلها : حسیسن ماهینی دقیقه 3 - روح الله بیگدلی دقیقه 70 و مجتبی شیری دقیقه 94

* پگاه گیلان صفر - پیکان تهران یک
گل : ابراهیم توره دقیقه 13

* صنعت نفت آبادان 2 - ابومسلم خراسان صفر
گلها : امیر حسین یوسفی در دقایق 56 و 70

* دیدار تیم های استقلال و سایپا نیز از دقایقی پیش در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده است.

کد مطلب 643459

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه