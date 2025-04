اولین حریف حسین وفایی درمرحله اصلی مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، مرحله اصلی مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان حرفه ای ها Halo ۲۰۲۵ با حضور ۳۲ بازیکن نهایی و منتخب از تاریخ (۳۰ فروردین لغایت ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) در سالن با شکوه تأتر کروسیبل واقع در شهر شفیلد کشور انگلستان برگزار خواهد شد.

حسین وفایی نماینده شایسته کشورمان نیز که با شکست حریفانی همچون دواین جونز ولزی در دوره سوم و وانگ یوچن چینی در دور چهارم مسابقات مقدماتی یا انتخابی راهیابی به مرحله اصلی اسنوکر قهرمانی جهان در شهر شفیلد - انگلستان جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات معتبر را بدست آورد در مرحله اصلی این مسابقات حضور خواهد داشت.این مسابقات با حضور ۳۲ بازیکن برتر و نهایی منتخب و از مرحله Last ۳۲ یا ۱۶/۱ نهایی و در دور اول با فرمت تک حذفی آغاز خواهد شد و برندگان دور اول جواز حضور در دور دوم یا مرحله ۸/۱ نهایی ( Last ۱۶ ) را بدست خواهند آورد.در ادامه مسابقات برندگان دور دوم این مسابقات راهی مرحله ۴/۱ نهایی ( Last ۸ ) خواهند شد و در ادامه برندگان مرحله ۴/۱ نهایی به دو دیدار مرحله نیمه نهایی راه یافته و در صورت پیروزی بر حریفان خود مفتخر به حضور در دیدار نهایی این رویداد باشکوه و بی نظیرسالیانه خواهند شد.

وفایی در اولین دیدار خود در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان حرفه ای ها Halo ۲۰۲۵ و در دور اول در مرحله Last ۳۲ یا ۱۶/۱ نهایی در یک رویداد دو قسمتی ، روز شنبه ۱۹ آوریل ۲۰۲۵ (۳۰ فروردین ۱۴۰۴) ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران و روز یکشنبه ۲۰ آوریل ۲۰۲۵ (۳۱ فروردین ۱۴۰۴) ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران به مصاف بازیکن با تجربه و عنوان دار انگلیسی بری هاوکینز خواهد رفت و در صورت پیروزی بر حریف قدرتمند خود در دور دوم یا مرحله ۸/۱ نهایی ( Last ۱۶ ) و در سه نوبت بازی روز جمعه ۲۵ آوریل ۲۰۲۵ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) ساعت ۱۲:۳۰ و ۲۱:۳۰ به وقت ایران و روز شنبه ۲۶ آوریل ۲۰۲۵ ( ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ ) ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران به مصاف برنده بازی دور اول این رقابتها مابین مارک ویلیامز ولزی و وو ییژه چینی خواهد رفت.

جوایز نقدی این مسابقات به شرح ذیل می باشد :

قهرمان – ۵۰۰ هزار پوند انگلیس ( فرمتBest of ۳۵ )

نایب قهرمان – ۲۰۰ هزار پوند انگلیس ( فرمتBest of ۳۵ )

بازندگان مرحله نیمه نهایی – هر کدام ۱۰۰ هزار پوند انگلیس ( فرمتBest of ۳۳ )

بازندگان مرحله ۴/۱ نهایی – هر کدام ۵۰ هزار پوند انگلیس ( فرمتBest of ۲۵ )

بازندگان مرحله ۸/۱ نهایی – هر کدام ۳۰ هزار پوند انگلیس ( فرمتBest of ۲۵ )

بازندگان مرحله ۱۶/۱ نهایی – هر کدام ۲۰ هزار پوند انگلیس ( فرمتBest of ۱۹ )

این مسابقات نخستین بار در سال ۱۹۲۷ برگزار گردیده است.مبلغ کلی جوایز نقدی ۲ میلیون و ۳۹۵ هزار پوند انگلیس است که سهم قهرمان ۵۰۰ هزار پوند و نایب قهرمان ۲۰۰ هزار پوند می باشد.کایرن ویلسون انگلیسی مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات در سال ۲۰۲۴ است.