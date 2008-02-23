آغاز مذاکرات هیئت حماس با مصر درباره گذرگاه رفح

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با اعلام این مطلب به نقل از یک منبع امنیتی مصر افزود: ریاست هیئت اعزامی حماس در مذاکرات را که در شهر العریش در منطقه سینای مصر برگزار می شود، محمود الزهار از رهبران حماس برعهده دارد.

این هیئت بعد از پایان مذاکرات امروز بعد ازظهر خود با مسئولان مصری مامور حفظ امنیت گذرگاه رفح در مرز مصر با نوارغزه به این منطقه بازخواهند گشت.

این سومین سفر هیئت حماس به مصر در طول 10 روز اخیر به شمار می رود و الزهار در پی تخریب بخشی از حصار مرزی گذرگاه رفح به قاهره سفر کرد و دو طرف درباره کنترل دوباره بر گذرگاه توافق نظر کردند.