تیم ملی بانوان ایران با میانمار، ویتنام و چین تایپه همگروه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در این مرحله تیم ها به شکل دوره ای ( در یک دور) برای صعود به مرحله نهایی رقابت می کنند و طبق برنامه فقط چهار تیم ( دو تیم از هر گروه) به مرحله بعدی خواهند رسید.

در گروه اول تیم های زنان ایران، میانمار، ویتنام و چین تایپه حضور دارند و در گروه دوم تایلند، کره جنوبی، فیلیپین و مالزی رقابت می کنند.

ویتنام میزبان بازیهای گروهی اول است و همه بازیها در استادیوم تان لانگ اسپورت کامپلکس شهر هوشیمینه برگزار می شود. بازیهای گروه دوم نیز در کشور تایلند خواهد بود.

این مرحله از بازیها از تاریخ 24 تا 28 مارس سال 2008 است و چهار تیم برتر دو گروه به تیم های دیگر در مرحله نهایی می پیوندند که بازیهایش از 28 می تا 8 ژوئن سال 2008 انجام خواهد شد.

سید بندی تیم ها برای گروه بندی و قرعه کشی مرحله انتخابی و نهایی بر مبنای سابقه تیم های زنان در بازیهای جام ملت های آسیا 2006 زنان آسیاست.

بنابراین چهار تیم برتر که در مرحله نهایی حاضر می شوند به ترتیب : 1- چین، 2- استرالیا، 3- کره شمالی، 4- ژاپن هستند.

برنامه بازیهای مرحله دوم در ویتنام و تایلند به شرح زیر است :

24 مارس 2008 - 4 فروردین 1387

میانمار- چین تایپه (ساعت 16:00)

ویتنام - ایران ( ساعت 18:30)

تایلند - مالزی ( 16:00)

کره جنوبی - فیلیپین (18:30)

26 مارس 2008 - 6 فروردین 1387

چین تایپه - ویتنام (16:00)

ایران - میانمار ( 18:30)

مالزی - کره جنوبی (16:00)

فیلیپین - تایلند (18:30)

28 مارس 2008 - 8 فروردین 1387

میانمار - ویتنام ( 15:30)

چین تایپه - ایران ( 15:30 - ورزشگاه تانگ نات)

تایلند - کره جنوبی (16:00)

مالزی - فیلیپین (16:00 - استادیوم دانشگاه فنی سورانارای)

زنان ایران با شکست هند در مرحله قبلی به مرحله دوم انتخابی جام ملت های آسیا رسیدند.