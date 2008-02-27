تهران در کانون نگاهها ؛ تکاپوی غرب برای گفتگوی آبرومندانه با ایران

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از رویترز، مدیران سیاسی شش کشور( آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان ) شامگاه دوشنبه(ششم اسفند) در واشنگتن درباره پیش نویس قطعنامه جدید علیه ایران بحث و بررسی کردند و در عین حال بر خلاف آمریکا و انگلیس، روسیه و چین خواستار مشوقهای بیشتری نسبت به اقدامهای تنبیهی بوده .

یک دیپلمات اروپایی که خواست نامش فاش نشود، گفت:" آنچه باید بیش از اضافه کردن مفاد ملایم تر انجام دهیم این است که یک روزنه ایجاد کنیم تا به ایران اجازه دهد وارد یک راهروی بسیار طولانی و سپس اتاقی شود که میز مذاکره در آنجاست؛ بدون آنکه برای هیچیک از طرفین آبروریزی شود!

دیپلماتها و یک مقام آمریکایی مدعی شده اند: مقامات 1+5 موافقت کردند تا حتی در صورت صدور قطعنامه ، وزرای خارجه این شش کشور بیانیه مشترکی را پس از رای گیری اعضای شورای امنیت منتشر کنند که در آن بر پیشنهاد مشوقهایی شبیه سال 2006 به ایرانیها و درخواست از آنها برای پذیرفتن آن تاکیدخواهد کرد.

اما "تام کیسی" سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در موضعی تردید آمیز گفت : هیج مشوقی مد نظر نیست به جز آنکه مدیران سیاسی در حال بررسی این مسئله هستند که چطورپیشنهاد 2006 می تواند به گونه ای به ایران ارائه شود که آن را جذاب ببیند.

وی افزود: یک سری مشوقها در این بسته وجود دارد و مطمئنا راههایی برای تاکید جنبه های متفاوت آن و بررسی جنبه های متفاوت آن وجود دارد.

پیشنهاد سال 2006 شامل گفتگو با آمریکا درباره هر موضوعی در صورتی است که تهران غنی سازی اورانیوم را تعلیق کند. از جمله شامل این مشوقهاست: تهیه قطعات هواپیما برای هوایپماهای غیرنظامی و حذف مخالفتها برای ورود به سازمان تجارت جهانی.

در عین حال جمهوری اسلامی ایران موارد فوق را جزو حقوق ملت خود می داند و برداشت مشوق از آنها ندارد.

دیپلمات اروپایی دیگری هم گفت : بحث تجدید نظر در لحن پیشنهاد ژوئن سال 2006 هم وجود دارد نه افزودن مشوقها ، اما تاکید بیشتر بر این است که این پیشنهاد گفتگوی ما با ایران همچنان روی میز است.

دیپلماتها همچنین گفتند که در حال یافتن کانالهای جدید برای گفتگو با ایرانیها در خارج از کانالی هستند که هم اکنون بین " خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و " سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران وجود دارد.

یک دیپلمات اروپایی در این باره اظهار نظر کرد: ایده این کار ممکن است این باشد که یکی از دوستان سولانا با یکی از دوستان جلیلی دیدار کند! آنها چای می نوشند و روسای خود و همچنین شخص دیگری را گرد هم می آورند.

دیپلماتهای حاضر در سازمان ملل از روند رو به رشد تشتت دیدگاهها در شورای امنیت در خصوص قطعنامه جدید علیه ایران خبر می دهند. چند کشور عضو غیر دائم شورا نیز گفته اند از این قطعنامه حمایت نمی کنند.

صدور قطعنامه جدید به 9 رای از 15 رای شورای امنیت نیاز دارد که 5 رای آن الزاما باید شما اعضای دارای حق وتو باشد.