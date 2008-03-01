افزایش تعداد مقالات ISI دانشگاه آزاد تهران مرکز به 105 مقاله

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله برادران با بیان این مطلب افزود: دانشگاه آزاد تهران مرکز دارای 19انجمن علمی فعال است که در این انجمنها بیش از 85 طرح پژوهشی انجام شده و 51 طرح پژوهشی نیز در دست اقدام است.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی به عنوان نخستین و بزرگ ترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی دارای 11 دانشکده با 163 رشته - گرایش، 142 هزار متر مربع فضای آموزشی و رفاهی و 38 هزار دانشجو است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران مرکز ادامه داد: تاسیس و راه اندازی سایت جامع دانشکده های فنی و مهندسی و علوم پایه با بهترین تجهیزات و امکانات جدید، اقدام در جهت راه اندازی مرکز رشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تشویق و ترغیب دانشکده های تابعه به چاپ و انتشار مجلات علمی، پژوهشی و تخصصی از جمله مهمترین اقدامات پژوهشی دانشگاه آزاد تهران مرکز است.