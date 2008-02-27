  1. جامعه
۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۷

براساس قانون مجازات اسلامی؛

استفاده از دستگاه فلزیاب ممنوع است

بر اساس قانون مجازات اسلامی ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور اقدامات گسترده ای را در خصوص جلوگیری از تبلیغ و خرید و فروش این دستگاه نموده اند.

طبق قانون همه شرکتهای سازنده و فروشندگان دستگاه فلزیاب موظف به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور هستند، همچنین برابر این قانون ، تبلیغ دستگاه های فلزیاب از طریق رسانه های جمعی ، نشر پوستر و سایر روش های تبلیغاتی نیز صرفا با مجوز از سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر و قانونی خواهد بود.

در ادامه از مردم درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه تبلیغ دستگاه فلزیاب بلافاصله مراتب را به روابط عمومی یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور به شماره تلفن 22744673 -021 بصورت شبانه روزی اطلاع دهند.

عوامل این یگان با هر گونه تبلیغ ، خرید و فروش و استفاده از این دستگاه به منظور کشف آثار و اموال تاریخی برخورد قانونی خواهند کرد.

