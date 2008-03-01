پنج طرح بزرگ گردشگری در استان گیلان ایجاد می شود

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رودسر، اظهار داشت: این طرحها با هدف خدمت و اسکان دهی مطلوب مسافران داخلی و خارجی که به استان سفر می کنند برنامه ریزی شده است.
قهرمانی با بیان اینکه به لحاظ گردشگری پتانسیلها و ظرفیتهای خوبی در گیلان وجود دارد، افزود: گردشگری یکی از موارد اصلی کسب درآمد برای مردم گیلان است.
استاندارگیلان خاطرنشان کرد: مشاوران، پیمانکاران، سرمایه گذاران و همچنین طرح جامع این پروژه ها در حال تهیه و تدوین است.
وی یادآور شد: این طرح ها در نقاط مختلف استان از قبیل شرق، غرب، مرکز و جنوب استان ایجاد خواهند شد.
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