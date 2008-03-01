پنج طرح بزرگ گردشگری در استان گیلان ایجاد می شود

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رودسر، اظهار داشت: این طرحها با هدف خدمت و اسکان دهی مطلوب مسافران داخلی و خارجی که به استان سفر می کنند برنامه ریزی شده است.

قهرمانی با بیان اینکه به لحاظ گردشگری پتانسیلها و ظرفیتهای خوبی در گیلان وجود دارد، افزود: گردشگری یکی از موارد اصلی کسب درآمد برای مردم گیلان است.

استاندارگیلان خاطرنشان کرد: مشاوران، پیمانکاران، سرمایه گذاران و همچنین طرح جامع این پروژه ها در حال تهیه و تدوین است.