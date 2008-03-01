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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۰۶

استاندار گیلان:

پنج طرح بزرگ گردشگری در استان گیلان ایجاد می شود

رشت - خبرگزاری مهر: روح الله قهرمانی چابک گفت: پنج طرح بزرگ گردشگری با اعتباری بالغ بر 450 میلیارد تومان هزینه در سال 87 در استان گیلان ایجاد خواهد شد.

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رودسر، اظهار داشت: این طرحها با هدف خدمت و اسکان دهی مطلوب مسافران داخلی و خارجی که به استان سفر می کنند برنامه ریزی شده است.

قهرمانی با بیان اینکه به لحاظ گردشگری پتانسیلها و ظرفیتهای خوبی در گیلان وجود دارد، افزود: گردشگری یکی از موارد اصلی کسب درآمد برای مردم گیلان است.

استاندارگیلان خاطرنشان کرد: مشاوران، پیمانکاران، سرمایه گذاران و همچنین طرح جامع این پروژه ها در حال تهیه و تدوین است.

وی یادآور شد: این طرح ها در نقاط مختلف استان از قبیل شرق، غرب، مرکز و جنوب استان ایجاد خواهند شد.

کد مطلب 647403

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