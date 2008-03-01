محاکمه یک شهروند آمریکایی به اتهام سرقت اسرار نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این فرد که "آلن کاتن" نام دارد در جلسه دادگاه اعتراف کرد که در سال 2004 و زمانی که در شرکت Genesis Microwave در کالیفرنیا مشغول کار بوده برخی اطلاعات مربوط به فناوریهای مهم و حساس نظامی را به منظور فروش آنها به پیمانکاران خارجی به سرقت برده است.

بر اساس این گزارش، اطلاعات به سرقت رفته شامل فناوریهای مربوط سیستم هدایت، رادارهای پخش پارازیت، تجهیزات مربوط به شناسایی سیگنالهای نیروی دشمن در زمان جنگ و دستگاه های الکترونیکی اقدام متقابل است.

بر همین اساس، دادگاه به طور رسمی نام کشورهایی را که اطلاعات به سرقت رفته در اختیار آنها قرار گرفته، اعلام نکرده، اما یک مقام رسمی استرالیا، رژیم صهیونیستی، استرالیا و تایوان را به عنوان کشورهای خریدار اطلاعات به سرقت رفته ذکر کرد.

به گزارش مهر،محاکمه این فرد در حالی انجام شد که در ماه گذشته نیز مقامهای امنیتی آمریکا یکی از مهندسان سابق شرکت هواپیماسازی بوئینگ و یک کارشناس وزارت دفاع(پنتاگون) این کشور را به اتهام جاسوسی برای چین بازداشت کرده بودند.