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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۶

14 نفر دیگر از نامزدهای انتخاباتی حوزه های انتخابی یزد تایید صلاحیت شدند

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد بازرسی انتخابات استان یزد گفت: 14 نفر دیگر از نامزدهای انتخاباتی مربوط به حوزه های انتخابی یزد تایید صلاحیت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدمهدی فقیه خراسانی، صبح امروز در جلسه ستاد بازرسی انتخابات بر لزوم تشکیل جلسات ستاد در فاصله زمانی کوتاهتر تاکید کرد و افزود: باید هرچه سریعتر نسبت به برگزاری جلسات ویژه بازرسین، صدور کارت سربازرسین و بازرسین و سرکشی مجدد اعضای ستاد بازرسی انتخابات استان از ستادهای بازرسی انتخابات شهرستان و بخش ها اقدام لازم انجام گیرد.

در ادامه این جلسه سایر اعضا نیز به تشریح گزارشی از روند فعالیتهای ستادهای بازرسی انتخاباتی شهرستانهای مربوط به خود پرداختند و مقرر شد ظرف چند روز آینده، کلیه کارتهای بازرسین و سربازرسین صادر و الصاق عکس بر کارت بازرسین و سربازرسین نیز توسط دبیرخانه ستاد بازرسی استان انجام پذیرد.

همچنین همزمان با صدور کارت بازرسین و سربازرسین، ابلاغ آنان نیز توسط ستادهای بازرسی شهرستان متبوع تهیه و به بازرسین تحویل شود.

کد مطلب 647531

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