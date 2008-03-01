زیرساختهای پیست اسکی خوشاکوی ارومیه توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید محمد زاده، صبح امروز در جریان بازدید از امکانات پیست اسکی خوشاکو با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری ورزشی در آذربایجان غربی اظهار داشت: پیست اسکی خوشاکو با قابلیتهای ویژه خود می تواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری ورزشی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: پیست اسکی خوشاکو به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و جاذبه های گردشگری و وجود امکانات، یکی از گزینه های مهم برای احداث یکی از دهکده های المپیک کشور در آذربایجان غربی است.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز در این بازدید بیان داشت: تربیت بدنی استان آماده است تا با تامین تسهیلات مورد نیاز، بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در ایجاد هتل و اقامتگاه در پیست اسکی خوشاکو حمایت کند.

علی ملااحمدی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته برای آماده سازی پیست اسکی خوشاکو برای ورزشکاران افزود: امسال برای اولین بار مدرسه اسکی در این محل دایر شده و علاقه مندان در گروه های سنی مختلف این رشته ورزشی را زیر نظر مربیان فدراسیون اسکی کشور فرا می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بارش برف در روزهای اخیر و استفاده از پیست کوب، برای اولین بار فعالیت پیست اسکی خوشاکو با 15 روز افزایش تا 15 فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

پیس اسکی خوشاکو در روستایی به همین نام در ارومیه واقع شده است که بر اساس اعلام مسئولان، دومین پیست اسکی کشور بزرگ محسوب می شود.